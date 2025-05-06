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Приказ Гегесетта об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох - Reuters

Киев • УНН

 • 7210 просмотра

Из-за приказа Хегсета было остановлено 11 рейсов с оружием в Украину, что вызвало беспокойство в Киеве и Польше. Белый дом не знал об этом решении.

Приказ Гегесетта об отмене поставок оружия Украине застал Белый дом врасплох - Reuters

Примерно через неделю после того, как Дональд Трамп начал свой второй срок на посту президента, Вооруженные силы США издали приказ трем грузовым авиакомпаниям, осуществлявшим рейсы с базы ВВС Дувр в Делавэре и американской базы в Объединенных Арабских Эмиратах: остановить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим оружием, направлявшимся в Украину. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, в течение нескольких часов в Вашингтон поступили взволнованные запросы от украинцев в Киеве и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки. Кто отдал приказ Транспортному командованию США (TRANSCOM) остановить рейсы? Было ли это полное прекращение помощи? Или только частичное?

Высокопоставленные чиновники в сфере нацбезопасности - в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте - не могли дать ответ. Но уже через неделю полеты были возобновлены.

Как свидетельствуют записи TRANSCOM, устный приказ поступил из офиса Пита Хегсета, министра обороны. Отмена произошла после встречи в Овальном кабинете 30 января, где Трамп, Хегсет и другие высокопоставленные чиновники обсуждали Украину. По словам двух источников, идея прекращения помощи Украине звучала, но президент никакого распоряжения об остановке не издавал.

Трамп не знал о приказе Хегсета, как и другие должностные лица, присутствовавшие на совещании, согласно трем источникам, осведомленным о ситуации. Белому дому был поставлен запрос относительно этой информации, и там сообщили Reuters, что Хегсет действовал по поручению Трампа приостановить помощь Украине, не объяснив, почему об этом не знали ключевые должностные лица.

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Согласно документам TRANSCOM, отмена рейсов стоила $2,2 миллиона. Само командование заявило, что фактическая сумма — $1,6 млн, потому что один из 11 рейсов не повлек за собой затрат.

Официальное прекращение военной помощи, одобренной при администрации Байдена, объявили уже 4 марта.

Пять источников подтвердили несколькодневную паузу, что свидетельствует о путанице в формировании и реализации политики национальной безопасности. В Пентагоне эту путаницу признают, многие чиновники жалуются на внутренние противоречия, давние конфликты и неопытность персонала.

Неясно, когда именно офис Хегсета отдал устный приказ TRANSCOM. По словам двух источников, украинские и европейские чиновники начали спрашивать о паузе 2 февраля. В документах TRANSCOM упоминается устный приказ от "SECDEF" (секретаря обороны), и указывается, что полеты возобновились 5 февраля

- подчеркивает издание.

Остановка поставок вызвала беспокойство в Киеве. Украинские чиновники пытались получить информацию от администрации, но ответов было мало. В дальнейших разговорах это объяснили "внутренней политикой", рассказал украинский источник.

Неизвестно, были ли 11 рейсов единственными запланированными на ту неделю, были ли накопления в Польше, и продолжались ли поставки несмотря на приказ TRANSCOM.

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Эти факты стали известны на фоне потрясений в ведомстве: 15 апреля нескольких советников Хегсета вывели из Пентагона за утечку секретной информации. Сам Хегсет продолжает находиться под наблюдением Конгресса.

Отмененные рейсы содержали оружие, одобренное еще администрацией Байдена. Reuters не смогло определить, осознавали ли Хегсет или его команда, как на самом деле повлияет их приказ.

По словам трех источников, Хегсет ошибочно истолковал обсуждение с президентом.

Четыре других источника рассказали, что небольшая группа сотрудников Пентагона, которые не имели правительственного опыта и выступают против помощи Украине, посоветовали Хегсету рассмотреть прекращение поставок.

Двое других возразили, что помощь действительно прекратили, назвав это "логистической паузой".

"Они просто хотели разобраться, что происходит, но это восприняли как: "Надо остановить все"", — сказал один из источников.

Отмененные рейсы

Хегсет пришел на встречу с Трампом 30 января с меморандумом, подготовленным советниками, в котором говорилось о приостановлении помощи для достижения преимущества в переговорах с россией.

Обсуждали политику США в отношении Украины, возможное усиление санкций против россии. Но Трамп снова отказался приказывать остановить помощь.

Решение о замораживании поддержки союзника обычно принимается коллегиально и с президентским одобрением. В этот раз этого не было.

Пауза произошла в критический момент, когда украинские силы теряли позиции в восточной Украине и боролись за регион Курск.

Близкие к Трампу советники узнали о паузе и обсудили с ним возобновление поставок. По данным TRANSCOM, было отменено 11 рейсов. Reuters ранее писало о паузе, но роль Хегсета не раскрывалась.

Вопрос о том, поставил ли Трамп впоследствии Хегсету вопрос — неизвестно. Один из источников сообщил, что советник по нацбезопасности Майк Вальц вмешался, чтобы отмена была отменена. Вальца уволили в четверг, его планируют назначить послом США в ООН.

Растущие споры

Когда Трамп пришел к власти, помощь Украине продолжалась, и он обещал завершить войну или хотя бы договориться о перемирии. Его посланники Кит Келлог (сторонник Киева) и Стив Виткофф (друг Трампа) пытались вести переговоры.

В Пентагоне же советники Хегсета готовили планы сокращения поддержки Украины. Эти сотрудники придерживаются изоляционистских взглядов, некоторые были советниками республиканцев, выступающих за политику "Америка прежде всего".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
Майк Вальц
Пит Хегсетх
Пентагон
Белый дом
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
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