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Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку
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Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

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Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

Київ • УНН

 • 3682 перегляди

В аграрному комітеті ВР вивчають схеми керівництва Держзембанку щодо дублювання держінституту землеустрою та можливий конфлікт інтересів. Тисячі гектарів землі простоюють, а чиновники збагачуються.

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики закликає правоохоронців і НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів у керівництва ТОВ "Держзембанк", а також планує вивчити схему з дублюванням державного інституту землеустрою на користь сімейного бізнесу гендиректора "Держзембанку" Ярослава Ярославського. За словами члена комітету Андрія Богданця, під виглядом реформ керівництво банку фактично саботує роботу, "напихаючи свої кишені", тоді як тисячі гектарів державної землі простоюють, пише УНН.

Контекст

Як розповідав УНН, голова ТОВ "Держзембанк" Ярослав Ярославський у 2016 році очолив ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Згідно з відкритою інформацією Ярославський досі значиться керівником ДП "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Але у липні 2024 року було внесене рішення засновників (Фонду державного майна) про припинення юридичної особи в результаті реорганізації. І наразі Ярославський керує цим процесом.

Відповідно до декларації Ярославського, його дружина - Світлана Ярославська вказала, що отримала 2024 року дохід від інституту з аналогічною назвою. Тільки ось форма господарюванняінституту не ДП, а ТОВ. Підприємство зареєстроване за тією ж адресою, що і управління Держгеокадастру у Вінницькій області, а також однойменний з ТОВ державний інститут. Основним видом діяльності товариства стала діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

За 10 місяців існування ТОВка брала участь у 103 закупівлях, у 101 – перемогла, уклавши угоди на загальну суму 2,41 млн грн. Всі закупівлі, крім однієї, відбувалися у Вінницькій області, а 72 були неконкурентними. Загальні доходи підприємства за 24 рік становили 5,2 млн грн.

Деталі

Клас! Нічого не змінюється. Люди намагаються, під гаслами розповідаючи, що ми за державу, в нас війна, нічого не змінюється, хлопці напихають собі кишені далі... Однозначно, однозначно піднімем (це питання – ред.) на комітеті. Взагалі такі речі я дуже люблю підіймати на комітеті, просто вскривати оці "гнійніки", знаєте, коли тобі там під виглядом того, наскільки правильні управлінці, наскільки вони молодці, що не дай Боже, "це от ми, ми самі чесні і правильні", показуєш, наскільки вони ущербні в тому, коли під цими лозунгами, вони насправді далі намагаються грабувати державу, ну це жах

- зазначив Богданець в коментарі УНН.

Депутат не виключив, що Ярославський міг навмисне банкрутувати дослідний інститут.

Він додав, що на останньому засіданні аграрного комітету Ради, де розглядалося питання спроби Фонду державного майна "вандально" забрати землі, які перебувають у користуванні Національної академії аграрних наук (НААН), директора ТОВ "Держзембанк" не було.

"Ми заслуховували, але не було голови, був його заступник, і слайдики вони гарні там малювали, все ніби гарно виглядає, але суть залишається суттю. Скільки буде, як буде, чому не зайняті всі землі, чому там є землі, які не здаються, там вже 5 років, 6 років стоїть земля, хто її обробляє, і взагалі ми надали питання, на які вони мають нам відповісти, про якість управління Державним банком і землею зокрема. Поки ми не знаємо…", - зазначив Богданець.

За його словами, депутати були шоковані, коли дізналися, що із понад 90 тисяч га держугідь, вже переданих ТОВ "Держзембанк" для подальшої здачі в суборенду, здано всього 20 тисяч га.

"Коли ми запитали, одне єдине питання: "скажіть, будь ласка, скільки у вас обробляється землі, яку ми наповнили згідно там закону, ми попередавали землі держпідприємств, скільки державних земель ви передали на конкурсі по цих торгах?" Відповідь просто шокувала: менше половини. Ми кажемо: "слухайте, а чому не здається в оренду?" "Ну, у нас є там проблема, є там то, там то, купа різних ситуацій". Якісь вони назвали. А навіщо вам далі ця земля, коли ви не можете справитися з тою землею, яка у вас вже є? Тобто має бути якийсь певний KPI (ключові показники ефективності - ред.), ви ж себе позиціонуєте як серйозні управлінці, правильні управлінці, ті, які створюють, дають можливість заробляти, наповнювати державний бюджет країни, а чому земля стоїть?", - зазначив Богданець.

Окрім того, за його словами, нардепи порушили питання наявного конфлікту інтересів у голови наглядової ради ТОВ "Держзембанк" Олександра Васильченка. Він одночасно є начальником управління підприємств АПК апарату Фонду державного майна, який і створив Держзембанк. У своїх висновках члени комітету закликали НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів Васильченка. Депутати також звернулися до правоохоронних органів з приводу цього питання.

Ми офіційно надіслали лист-звернення членів аграрного комітету від імені аграрного комітету, і в ДБР, і в НАБУ для того, аби вони нам дали роз'яснення, кваліфіковане щодо можливого конфлікту інтересів. Тому ми чекаємо відповідь

- зазначив Богданець.

Нагадаємо

Комітет Ради також вимагає детального аналізу держземель ФДМУ, переданих в суборенду. Нардепи підозрюють порушення законодавства при передачі, зокрема, не врахування виду угідь. Окрім того, профільний комітет вимагає звіту щодо державних земель, які були передані Фонду, але так і не були здані в суборенду.

Аграрний комітет Ради закликав Кабмін не вилучати державні землі НААН на користь Фонду держмайна. Нардепи переконані, що це загрожує втратою вітчизняної селекції, наукових шкіл, робочих місць та продовольчій безпеці. Члени комітету наголосили, що обезземелення наукових установ і державних підприємств Національної академії аграрних наук України, які здійснюють ефективну господарську діяльність, як наслідок матиме скорочення робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої і економічної безпеки України.

Окрім того, уряд повинен визначити оптимальний обсяг землекористування наукових установ і підприємств Національної академії аграрних наук України, які забезпечать виконання державних програм і статутних завдань та збереження галузей селекції, насінництва, садівництва, виноградарства та мікробіології.

Водночас Фонд державного майна України повинен відкликати, переглянути і внести зміни до проекту розпорядження КМУ щодо вилучення державних земельних ділянок, зокрема, НААН.

Додамо

Майже рік тому Фонд державного майна створив першого оператора державних земель ТОВ "Державний земельний банк", метою якого є здача ділянок в оренду і наповнення таким чином державного бюджету. Туди був переданий перший пул держугідь загальною площею майже 91 тис. га, які ФДМУ забрав у різних державних підприємств та установ. Однак за цей час Держзембанк спромігся здати в оренду тільки трохи більше 20 тис. га.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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