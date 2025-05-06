Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики призывает правоохранителей и НАПК проверить возможный конфликт интересов у руководства ООО "Госзембанк", а также планирует изучить схему с дублированием государственного института землеустройства в пользу семейного бизнеса гендиректора "Госзембанка" Ярослава Ярославского. По словам члена комитета Андрея Богданца, под видом реформ руководство банка фактически саботирует работу, "напихивая свои карманы", тогда как тысячи гектаров государственной земли простаивают, пишет УНН.

Контекст

Как рассказывал УНН, председатель ООО "Госзембанк" Ярослав Ярославский в 2016 году возглавил ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Согласно открытой информации, Ярославский до сих пор значится руководителем ГП "Винницкий научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". Но в июле 2024 года было внесено решение учредителей (Фонда государственного имущества) о прекращении юридического лица в результате реорганизации. И сейчас Ярославский руководит этим процессом.

Согласно декларации Ярославского, его жена - Светлана Ярославская указала, что получила в 2024 году доход от института с аналогичным названием. Только вот форма хозяйствования института не ГП, а ООО. Предприятие зарегистрировано по тому же адресу, что и управление Госгеокадастра в Винницкой области, а также одноименный с ООО государственный институт. Основным видом деятельности общества стала деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, оказание услуг технического консультирования в этих сферах.

За 10 месяцев существования ОООшка участвовала в 103 закупках, в 101 – победила, заключив соглашения на общую сумму 2,41 млн грн. Все закупки, кроме одной, происходили в Винницкой области, а 72 были неконкурентными. Общие доходы предприятия за 24 год составили 5,2 млн грн.

Детали

Класс! Ничего не меняется. Люди стараются, под лозунгами рассказывая, что мы за государство, у нас война, ничего не меняется, ребята напихивают себе карманы дальше... Однозначно, однозначно поднимем (этот вопрос – ред.) на комитете. Вообще, такие вещи я очень люблю поднимать на комитете, просто вскрывать эти "гнойники", знаете, когда тебе там под видом того, насколько правильные управленцы, насколько они молодцы, что не дай Бог, "это вот мы, мы самые честные и правильные", показываешь, насколько они ущербны в том, когда под этими лозунгами, они на самом деле дальше пытаются грабить государство, ну это ужас - отметил Богданец в комментарии УНН.

Депутат не исключил, что Ярославский мог намеренно банкротить исследовательский институт.

Он добавил, что на последнем заседании аграрного комитета Рады, где рассматривался вопрос попытки Фонда государственного имущества "вандально" забрать земли, находящиеся в пользовании Национальной академии аграрных наук (НААН), директора ООО "Госзембанк" не было.

"Мы заслушивали, но не было председателя, был его заместитель, и слайдики они красивые там рисовали, все вроде бы красиво выглядит, но суть остается сутью. Сколько будет, как будет, почему не заняты все земли, почему там есть земли, которые не сдаются, там уже 5 лет, 6 лет стоит земля, кто ее обрабатывает, и вообще мы предоставили вопросы, на которые они должны нам ответить, о качестве управления Государственным банком и землей в частности. Пока мы не знаем…", - отметил Богданец.

По его словам, депутаты были шокированы, когда узнали, что из более 90 тысяч га госугодий, уже переданных ООО "Госзембанк" для дальнейшей сдачи в субаренду, сдано всего 20 тысяч га.

"Когда мы спросили, один единственный вопрос: "скажите, пожалуйста, сколько у вас обрабатывается земли, которую мы наполнили согласно там закону, мы передавали земли госпредприятий, сколько государственных земель вы передали на конкурсе по этим торгам?" Ответ просто шокировал: меньше половины. Мы говорим: "слушайте, а почему не сдается в аренду?" "Ну, у нас есть там проблема, есть там то, там то, куча разных ситуаций". Какие-то они назвали. А зачем вам дальше эта земля, когда вы не можете справиться с той землей, которая у вас уже есть? То есть должен быть какой-то определенный KPI (ключевые показатели эффективности - ред.), вы же себя позиционируете как серьезные управленцы, правильные управленцы, те, которые создают, дают возможность зарабатывать, наполнять государственный бюджет страны, а почему земля стоит?", - отметил Богданец.

Кроме того, по его словам, нардепы подняли вопрос существующего конфликта интересов у председателя наблюдательного совета ООО "Госзембанк" Александра Васильченко. Он одновременно является начальником управления предприятий АПК аппарата Фонда государственного имущества, который и создал Госзембанк. В своих выводах члены комитета призвали НАПК проверить возможный конфликт интересов Васильченко. Депутаты также обратились в правоохранительные органы по поводу этого вопроса.

Мы официально направили письмо-обращение членов аграрного комитета от имени аграрного комитета, и в ГБР, и в НАБУ для того, чтобы они нам дали разъяснения, квалифицированное по возможному конфликту интересов. Поэтому мы ждем ответ - отметил Богданец.

Напомним

Комитет Рады также требует детального анализа госземель ФГИУ, переданных в субаренду. Нардепы подозревают нарушение законодательства при передаче, в частности, не учет вида угодий. Кроме того, профильный комитет требует отчета о государственных землях, которые были переданы Фонду, но так и не были сданы в субаренду.

Аграрный комитет Рады призвал Кабмин не изымать государственные земли НААН в пользу Фонда госимущества. Нардепы убеждены, что это грозит потерей отечественной селекции, научных школ, рабочих мест и продовольственной безопасности. Члены комитета подчеркнули, что обезземеливание научных учреждений и государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, осуществляющих эффективную хозяйственную деятельность, как следствие, приведет к сокращению рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.

Кроме того, правительство должно определить оптимальный объем землепользования научных учреждений и предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, которые обеспечат выполнение государственных программ и уставных задач и сохранение отраслей селекции, семеноводства, садоводства, виноградарства и микробиологии.

В то же время Фонд государственного имущества Украины должен отозвать, пересмотреть и внести изменения в проект распоряжения КМУ об изъятии государственных земельных участков, в частности, НААН.

Добавим

Почти год назад Фонд государственного имущества создал первого оператора государственных земель ООО "Государственный земельный банк", целью которого является сдача участков в аренду и наполнение таким образом государственного бюджета. Туда был передан первый пул госугодий общей площадью почти 91 тыс. га, которые ФГИУ забрал у различных государственных предприятий и учреждений. Однако за это время Госзембанк смог сдать в аренду только чуть больше 20 тыс. га.