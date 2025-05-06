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Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку
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Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку

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Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку

Київ • УНН

 • 9440 перегляди

Собака, який покусав дітей у Броварах, перебуває на перетримці. Шукають власника, інакше віддадуть у відповідальні руки. Ймовірна причина агресії – жорстоке поводження з твариною.

Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку

Собака, який у Броварах покусав дітей, наразі на перетримці. Розшукується його власник, якщо його не знайдуть, його готові віддати у відповідальні руки. Про це розповів  журналісту УНН головний спеціаліст відділу експлуатації комунальних об’єктів Броварської міської ради та пояснив можливу причину поведінки тварини.  

Деталі

Головний спеціаліст повідомив, що собака, який покусав дітей наразі на перетримці та пояснив можливу причину його поведінки. Була інформація про те, що з собакою жорстоко поводилися діти.

Його виловили, тому що були повідомлення про те, що він покусав дітей, але перед цим були повідомлення, що діти його трохи побили. Хтось його штовхнув ногою у живіт, хтось м’ячем в морду кидав й він загресував через це

- розповіли у відділі експлуатації комунальних об’єктів.

У відділі експлуатації комунальних об’єктів зазначили, що це хлопчик, порода бельгійська вівчарка, йому приблизно один рік.

"Наразі собака на перетримці у Броварах, якщо власник не знайдеться будемо віддавати у відповідальні руки", - зазначили у відділі.

Раніше прессекретар мера Броварів Ігора Сапожка Ірина Куліш повідомляла УНН, що волонтери собаку влаштували в притулок.

"Як кажуть очевидці, вона не агресивна і не проявляє жодної агресії…", - розповіла Куліш.

У разі бажання надати притулок собаці, взяти до себе в родину - телефонуйте сюди: 04594-4-61-11

Доповнення

5 травня у Броварах на Київщині невідомий собака напав на школярів.

Семеро дітей госпіталізували, вони отримали травми легкого та середнього ступеня.

Поліція Київщини розпочала перевірку.

Згодом мер міста повідомив, що собака перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб.

Діти, на яких напередодні у Броварах, що під Києвом, напав собака, фактично повернулися до навчання в школу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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