Пес, який покусав дітей у Броварах шукає родину: що відомо про собаку

Собака, який у Броварах покусав дітей, наразі на перетримці. Розшукується його власник, якщо його не знайдуть, його готові віддати у відповідальні руки. Про це розповів журналісту УНН головний спеціаліст відділу експлуатації комунальних об’єктів Броварської міської ради та пояснив можливу причину поведінки тварини.

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Головний спеціаліст повідомив, що собака, який покусав дітей наразі на перетримці та пояснив можливу причину його поведінки. Була інформація про те, що з собакою жорстоко поводилися діти.

Його виловили, тому що були повідомлення про те, що він покусав дітей, але перед цим були повідомлення, що діти його трохи побили. Хтось його штовхнув ногою у живіт, хтось м’ячем в морду кидав й він загресував через це - розповіли у відділі експлуатації комунальних об’єктів.

У відділі експлуатації комунальних об’єктів зазначили, що це хлопчик, порода бельгійська вівчарка, йому приблизно один рік.

"Наразі собака на перетримці у Броварах, якщо власник не знайдеться будемо віддавати у відповідальні руки", - зазначили у відділі.

Раніше прессекретар мера Броварів Ігора Сапожка Ірина Куліш повідомляла УНН, що волонтери собаку влаштували в притулок.

"Як кажуть очевидці, вона не агресивна і не проявляє жодної агресії…", - розповіла Куліш.

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Доповнення

5 травня у Броварах на Київщині невідомий собака напав на школярів.

Семеро дітей госпіталізували, вони отримали травми легкого та середнього ступеня.

Поліція Київщини розпочала перевірку.

Згодом мер міста повідомив, що собака перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб.

Діти, на яких напередодні у Броварах, що під Києвом, напав собака, фактично повернулися до навчання в школу.

