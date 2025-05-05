На Київщині відловили собаку, який нападав на школярів

Собаку, який напав на школярів під Києвом, відловили. Наразі тварина перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко передає УНН.

... надійшла інформація від правоохоронців - собаку відловили, наразі пес перебуває в тимчасовому прихистку - йдеться у повідомленні.

Як зазначає міський голова, далі тварину передадуть до відповідних служб для обстеження.

Про результати обстеження обов'язково інформую - додав Сапожко.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака напав на школярів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, стан задовільний, мають травми легкого та середнього ступеня.

Поліція Київщини розпочала перевірку.