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На Київщині відловили собаку, який нападав на школярів

Київ • УНН

 • 4144 перегляди

У Броварах спіймали собаку, який напав на школярів. Тварина перебуває у притулку та чекає на обстеження відповідними службами, повідомив мер міста.

На Київщині відловили собаку, який нападав на школярів

Собаку, який напав на школярів під Києвом, відловили. Наразі тварина перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко передає УНН.

... надійшла інформація від правоохоронців - собаку відловили, наразі пес перебуває в тимчасовому прихистку 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначає міський голова, далі тварину передадуть до відповідних служб для обстеження.

Про результати обстеження обов'язково інформую 

- додав Сапожко.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака напав на школярів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, стан задовільний, мають травми легкого та середнього ступеня.

Поліція Київщини розпочала перевірку.

Альона Уткіна

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