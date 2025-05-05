На Київщині відловили собаку, який нападав на школярів
Київ • УНН
У Броварах спіймали собаку, який напав на школярів. Тварина перебуває у притулку та чекає на обстеження відповідними службами, повідомив мер міста.
Собаку, який напав на школярів під Києвом, відловили. Наразі тварина перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко передає УНН.
... надійшла інформація від правоохоронців - собаку відловили, наразі пес перебуває в тимчасовому прихистку
Як зазначає міський голова, далі тварину передадуть до відповідних служб для обстеження.
Про результати обстеження обов'язково інформую
Нагадаємо
У Броварах на Київщині на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака напав на школярів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, стан задовільний, мають травми легкого та середнього ступеня.
Поліція Київщини розпочала перевірку.