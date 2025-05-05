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В Киевской области отловили собаку, которая нападала на школьников

Киев • УНН

 • 3076 просмотра

В Броварах поймали собаку, которая напала на школьников. Животное находится в приюте и ждет обследования соответствующими службами, сообщил мэр города.

В Киевской области отловили собаку, которая нападала на школьников

Собаку, который напал на школьников под Киевом, отловили. Сейчас животное находится во временном приюте и ждет обследования соответствующих служб. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко передает УНН.

... поступила информация от правоохранителей - собаку отловили, сейчас пес находится во временном приюте 

- говорится в сообщении.

Как отмечает городской голова, дальше животное передадут в соответствующие службы для обследования.

О результатах обследования обязательно информирую 

- добавил Сапожко.

Напомним

В Броварах Киевской области на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака напала на школьников. Семь детей сейчас госпитализированы, состояние удовлетворительное, имеют травмы легкой и средней степени.

Полиция Киевской области начала проверку.

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