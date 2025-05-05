В Киевской области отловили собаку, которая нападала на школьников
Киев • УНН
В Броварах поймали собаку, которая напала на школьников. Животное находится в приюте и ждет обследования соответствующими службами, сообщил мэр города.
Собаку, который напал на школьников под Киевом, отловили. Сейчас животное находится во временном приюте и ждет обследования соответствующих служб. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко передает УНН.
... поступила информация от правоохранителей - собаку отловили, сейчас пес находится во временном приюте
Как отмечает городской голова, дальше животное передадут в соответствующие службы для обследования.
О результатах обследования обязательно информирую
Напомним
В Броварах Киевской области на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака напала на школьников. Семь детей сейчас госпитализированы, состояние удовлетворительное, имеют травмы легкой и средней степени.
Полиция Киевской области начала проверку.