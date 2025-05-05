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Напад собаки на школярів у Броварах: правоохоронці проводять перевірку

Київ • УНН

 • 1702 перегляди

У Броварах невідомий собака напав на школярів, які поверталися зі школи, семеро дітей госпіталізовано. Поліція проводить перевірку інциденту біля навчального закладу.

Напад собаки на школярів у Броварах: правоохоронці проводять перевірку

Поліцейські Київщини проводять перевірку щодо нападу собаки на школярів у Броварах. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

У поліції повідомили, що до них звернулася адміністрація навчального закладу, біля якого трапився інцидент. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Поліцейські Броварського районного управління поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі проводиться перевірка

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині на території між 5 та 8 ліцеєм невідомий собака напав на школярів, які вийшли після уроків з навчальних закладів. За словами очевидців, тварина не схожа на безпритульну, швидше за все собака має господарів. Семеро дітей наразі госпіталізовані, усім надано необхідну медичну допомогу, проведено вакцинацію. Їхній стан задовільний, однак вони мають травми легкого та середнього ступеня.

Також УНН повідомляв, що на Тернопільщині німецька вівчарка напала на 11-річну дівчинку, дитина в лікарні. Інцидент стався наприкінці березня 2025 року: слідчо-оперативна група встановила, що на школярку на вулиці в Почаєві накинувся собака породи німецька вівчарка.

Альона Уткіна

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