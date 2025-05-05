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Нападение собаки на школьников в Броварах: правоохранители проводят проверку

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

В Броварах неизвестная собака напала на школьников, которые возвращались из школы, семь детей госпитализированы. Полиция проводит проверку инцидента возле учебного заведения.

Нападение собаки на школьников в Броварах: правоохранители проводят проверку

Полицейские Киевской области проводят проверку по факту нападения собаки на школьников в Броварах. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

В полиции сообщили, что к ним обратилась администрация учебного заведения, возле которого произошел инцидент. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Полицейские Броварского районного управления полиции зарегистрировали обращение в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. В настоящее время проводится проверка

- говорится в заметке.

Напомним

В Броварах Киевской области на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака напала на школьников, которые вышли после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего у собаки есть хозяева. Семь детей сейчас госпитализированы, всем оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация. Их состояние удовлетворительное, однако у них травмы легкой и средней степени.

Также УНН сообщал, что в Тернопольской области немецкая овчарка напала на 11-летнюю девочку, ребенок в больнице. Инцидент произошел в конце марта 2025 года: следственно-оперативная группа установила, что на школьницу на улице в Почаеве набросилась собака породы немецкая овчарка.

Алена Уткина

Алена Уткина

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