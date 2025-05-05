Нападение собаки на школьников в Броварах: правоохранители проводят проверку
Киев • УНН
В Броварах неизвестная собака напала на школьников, которые возвращались из школы, семь детей госпитализированы. Полиция проводит проверку инцидента возле учебного заведения.
Полицейские Киевской области проводят проверку по факту нападения собаки на школьников в Броварах. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
В полиции сообщили, что к ним обратилась администрация учебного заведения, возле которого произошел инцидент. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Полицейские Броварского районного управления полиции зарегистрировали обращение в единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. В настоящее время проводится проверка
Напомним
В Броварах Киевской области на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака напала на школьников, которые вышли после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего у собаки есть хозяева. Семь детей сейчас госпитализированы, всем оказана необходимая медицинская помощь, проведена вакцинация. Их состояние удовлетворительное, однако у них травмы легкой и средней степени.
Также УНН сообщал, что в Тернопольской области немецкая овчарка напала на 11-летнюю девочку, ребенок в больнице. Инцидент произошел в конце марта 2025 года: следственно-оперативная группа установила, что на школьницу на улице в Почаеве набросилась собака породы немецкая овчарка.