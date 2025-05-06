Пес из Броваров ищет семью: что известно о собаке

Собака, который в Броварах покусал детей, сейчас на передержке. Разыскивается его владелец, если его не найдут, его готовы отдать в ответственные руки. Об этом рассказал журналисту УНН главный специалист отдела эксплуатации коммунальных объектов Броварского городского совета и объяснил возможную причину поведения животного.

Детали

Главный специалист сообщил, что собака, который покусал детей, сейчас на передержке и объяснил возможную причину его поведения. Была информация о том, что с собакой жестоко обращались дети.

Его выловили, потому что были сообщения о том, что он покусал детей, но перед этим были сообщения, что дети его немного побили. Кто-то его толкнул ногой в живот, кто-то мячом в морду бросал и он загрессировал из-за этого - рассказали в отделе эксплуатации коммунальных объектов.

В отделе эксплуатации коммунальных объектов отметили, что это мальчик, порода бельгийская овчарка, ему примерно один год.

"Сейчас собака на передержке в Броварах, если владелец не найдется будем отдавать в ответственные руки", - отметили в отделе.

Ранее пресс-секретарь мэра Броваров Игоря Сапожко Ирина Кулиш сообщала УНН, что волонтеры собаку устроили в приют.

"Как говорят очевидцы, она не агрессивна и не проявляет никакой агрессии…", - рассказала Кулиш.

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Дополнение

5 мая в Броварах Киевской области неизвестный собака напал на школьников.

Семь детей госпитализировали, они получили травмы легкой и средней степени.

Полиция Киевской области начала проверку.

Впоследствии мэр города сообщил, что собака находится во временном приюте и ждет обследования соответствующих служб.

Дети, на которых накануне в Броварах, что под Киевом, напал собака, фактически вернулись к учебе в школу.

