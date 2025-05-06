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Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ
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10:24 • 9020 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

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Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

Київ • УНН

 • 8984 перегляди

Діти, які постраждали від нападу собаки у Броварах, повернулися до навчання. Тварину відловили та помістили в притулок, де її обстежать, зокрема на сказ.

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

Діти, на яких напередодні у Броварах, що під Києвом, напав собака, фактично повернулися до навчання в школу. А на тварину чекає обстеження, зокрема на сказ. Про це повідомила у коментарі журналісту УНН прессекретар мера Броварів Ігора Сапожка Ірина Куліш.

Деталі 

"З дітьми все гаразд. Уже всі фактично приступили до навчання. Усі знаходяться в навчальних закладах", - зазначила прессекретар.

"Щодо тваринки, її дійсно відловили. Волонтери її зараз влаштували в притулок. Як кажуть очевидці, вона не агресивна і не проявляє жодної агресії. Звичайно, і вона буде обстежена. Звичайно, на сказ. Але в принципі, так, як поводить себе тварина, то ясно, що, ну, це був такий прикрий випадок, можливо, десь якась трошки спровокована агресія з боку людей. А можливо, такий збіг обставин. Так що все гаразд, ніяких критичних моментів, і все, слава Богу, обійшлося", - додала Куліш.

Нагадаємо

5 травня у Броварах на Київщині невідомий собака напав на школярів. 

Семеро дітей госпіталізували, вони отримали травми легкого та середнього ступеня. 

Поліція Київщини розпочала перевірку.

Згодом мер міста повідомив, що собака перебуває у тимчасовому притулку та чекає на обстеження відповідних служб.

Аліна Волянська

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