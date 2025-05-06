Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное обследуют на бешенство
Киев • УНН
Дети, пострадавшие от нападения собаки в Броварах, вернулись к учебе. Животное отловили и поместили в приют, где его обследуют, в частности на бешенство.
Дети, на которых накануне в Броварах, что под Киевом, напала собака, фактически вернулись к обучению в школу. А животное ждет обследование, в частности на бешенство. Об этом сообщила в комментарии журналисту УНН пресс-секретарь мэра Броваров Игоря Сапожко Ирина Кулиш.
Детали
"С детьми все в порядке. Уже все фактически приступили к обучению. Все находятся в учебных заведениях", - отметила пресс-секретарь.
"Что касается животного, его действительно отловили. Волонтеры его сейчас устроили в приют. Как говорят очевидцы, она не агрессивна и не проявляет никакой агрессии. Конечно, и она будет обследована. Конечно, на бешенство. Но в принципе, так, как ведет себя животное, то ясно, что, ну, это был такой досадный случай, возможно, где-то какая-то немножко спровоцированная агрессия со стороны людей. А возможно, такое стечение обстоятельств. Так что все в порядке, никаких критических моментов, и все, слава Богу, обошлось", - добавила Кулиш.
Напомним
5 мая в Броварах в Киевской области неизвестная собака напала на школьников.
Семь детей госпитализированы, они получили травмы легкой и средней степени.
Полиция Киевской области начала проверку.
Впоследствии мэр города сообщил, что собака находится во временном приюте и ждет обследования соответствующих служб.