Любые переговоры будут вестись с президентами Украины и рф- глава Пентагона

Министр обороны США Пит Гегсет заверил, что любые переговоры по миру будут вестись с президентами Украины и рф и отметил, что вопрос будущего финансирования для Украины может стать предметом переговоров. Об этом Гегсет заявил во время брифинга, передает УНН.

Президент (Трамп - ред.) возглавит эти переговоры вместе с государственным секретарем, советником по национальной безопасности и многими другими официальными лицами, которые будут вовлечены в них и, в конце концов, мы сыграли свою роль в переговорах с нашими союзниками по НАТО о том, как это будет выглядеть. Президент Трамп, я хочу отметить, что у меня есть правдивая информация, которую он опубликовал, позвонил обоим - Владимиру Путину и президенту Зеленскому, позвонил им обоим. Любые переговоры будут вестись с обоими - сказал Хэгсет.

Он подчеркнул, что США продолжает оказывать Украине помощь.

Мы продолжаем оказывать ту помощь, которая была выделена. Я думаю, что было бы справедливо сказать, что такие вещи, как уменьшение или увеличение финансирования в будущем, также могут быть предметом обсуждения в ходе переговоров. Независимо от того, что президент определит как наиболее сильный пряник или кнут с обеих сторон, чтобы побудить к длительному миру, понимая, очевидно, мотивы, которые владимир путин имеет в отношении Украины в течение длительного времени - добавил Хегсет.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети о проведении "замечательных" переговоров с Украиной и рф.