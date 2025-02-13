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Будь-які переговори будуть вестися з президентами України та рф - глава Пентагону

Будь-які переговори будуть вестися з президентами України та рф - глава Пентагону

Київ • УНН

 • 50961 перегляди

Міністр оборони США повідомив, що переговори щодо миру вестимуться між президентами України та РФ за участі Трампа. Питання майбутнього фінансування України може стати предметом обговорення.

Міністр оборони США Піт Гегсет запевнив, що будь-які переговори щодо миру будуть вестися з президентами України та рф та наголосив, що питання майбутнього фінансування для України може стати предметом переговорів. Про це Гегсет заявив під час брифінгу, передає УНН.

Президент (Трамп - ред.) очолить ці переговори разом з державним секретарем, радником з національної безпеки і багатьма іншими офіційними особами, які будуть залучені до них і, зрештою, ми відіграли свою роль у переговорах з нашими союзниками по НАТО про те, як це буде виглядати. Президент Трамп, я хочу зазначити, що у мене є правдива інформація, яку він опублікував, подзвонив обом - володимиру путіну і президенту Зеленському, подзвонив їм обом. Будь-які переговори будуть вестися з обома 

- сказав Гегсет.

Він наголосив, що США продовжує надавати Україні допомогу.

Ми продовжуємо надавати ту допомогу, яка була виділена. Я думаю, що було б справедливо сказати, що такі речі, як зменшення або збільшення фінансування в майбутньому, також можуть бути предметом обговорення в ході переговорів. Незалежно від того, що президент визначить як найбільш сильний пряник або батіг з обох сторін, щоб спонукати до тривалого миру, розуміючи, очевидно, мотиви, які володимир путін має щодо України протягом тривалого часу 

- додав Гегсет.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення "чудових" переговорів з Україною та рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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