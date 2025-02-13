Будь-які переговори будуть вестися з президентами України та рф - глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет запевнив, що будь-які переговори щодо миру будуть вестися з президентами України та рф та наголосив, що питання майбутнього фінансування для України може стати предметом переговорів. Про це Гегсет заявив під час брифінгу, передає УНН.

Президент (Трамп - ред.) очолить ці переговори разом з державним секретарем, радником з національної безпеки і багатьма іншими офіційними особами, які будуть залучені до них і, зрештою, ми відіграли свою роль у переговорах з нашими союзниками по НАТО про те, як це буде виглядати. Президент Трамп, я хочу зазначити, що у мене є правдива інформація, яку він опублікував, подзвонив обом - володимиру путіну і президенту Зеленському, подзвонив їм обом. Будь-які переговори будуть вестися з обома

Він наголосив, що США продовжує надавати Україні допомогу.

Ми продовжуємо надавати ту допомогу, яка була виділена. Я думаю, що було б справедливо сказати, що такі речі, як зменшення або збільшення фінансування в майбутньому, також можуть бути предметом обговорення в ході переговорів. Незалежно від того, що президент визначить як найбільш сильний пряник або батіг з обох сторін, щоб спонукати до тривалого миру, розуміючи, очевидно, мотиви, які володимир путін має щодо України протягом тривалого часу