Режиссер Ларс фон Триер попал в специализированный центр ухода

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Киев  •  УНН

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Датский режиссер Ларс фон Триер, страдающий болезнью Паркинсона, был помещен в центр ухода. Режиссер пребывает в хорошем настроении и получает необходимое лечение дополнительно к проживанию в собственном доме.

Режиссер Ларс фон Триер был помещен в центр ухода за больными с болезнью Паркинсона, сообщает УНН со ссылкой на NME.

Детали

Признанный, хоть и противоречивый режиссер раскрыл свой диагноз в 2022 году, хотя было сказано, что в то время он был "в хорошем настроении и проходил лечение от своих симптомов".

Теперь Луиза Вест, продюсер его продюсерской компании Zentropa, заявила в Instagram: "В настоящее время Ларс связан с центром ухода, который может предоставить ему лечение и уход, необходимые в его состоянии".

"Это дополнение к его собственному жилью. Ларс чувствует себя хорошо в сложившихся условиях", - добавила она.

Дополнение

Последним фильмом Ларса фон Триера был "Дом, который построил Джек" 2018 года, а его последней работой стал мини-сериал "Царство: Выход" 2022 года, который стал заключительной частью его трилогии "Царство".

Его другие работы в фильмах включают "Нимфоманка" 2013 года, "Меланхолия", "Антихрист", "Танцующая в темноте" и "Догвилль" 2004 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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