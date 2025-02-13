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Режисер Ларс фон Трієр потрапив до спеціалізованого центру догляду

Київ • УНН

 • 157146 перегляди

Данський режисер Ларс фон Трієр, який страждає на хворобу Паркінсона, був поміщений до центру догляду. Режисер перебуває в хорошому настрої та отримує необхідне лікування додатково до проживання у власному будинку.

Режисер Ларс фон Трієр був поміщений у центр догляду за хворими з хворобою Паркінсона, повідомляє УНН з посиланням на NME.

Деталі

Визнаний, хоч і суперечливий режисер розкрив свій діагноз у 2022 році, хоча було сказано, що на той час він був "у гарному настрої і проходив лікування від своїх симптомів".

Тепер Луїза Вест, продюсер його продюсерської компанії Zentropa, заявила в Instagram: "Наразі Ларс пов'язаний з центром догляду, який може надати йому лікування та догляд, необхідні в його стані".

"Це доповнення до його власного житла. Ларс почувається добре в умовах, що склалися", - додала вона.

Доповнення

Останнім фільмом Ларса фон Трієра був "Дім, який побудував Джек " 2018 року, а його останньою роботою став міні-серіал "Царство: Вихід" 2022 року, який став заключною частиною його трилогії "Царство".

Його інші роботи у фільмах включають "Німфоманка" 2013 року, "Меланхолія", "Антихрист", "Танцюристка в темряві" та "Догвілль" 2004 року.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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