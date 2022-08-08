У режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона

Деталі

Зазначається, що Трієр наразі тримається духом та лікується від симптомів хвороби.

Крім того, він продовжує працювати над своїм фільмом "Вихід із Царства". Прем'єра стрічки відбудеться під час Венеціанського кінофестивалю, який розпочнеться 31 серпня, він планує бути присутнім особисто на заході.

Загалом, симптоми хвороби Паркінсона – тремтіння рук – у режисера почали проявлятися ще 2018 року, але тоді Трієр пояснив це тим, що вживає антидепресанти, а алкоголь – припинив пити.

Довідка

Ларс фон Трієр — данський кінорежисер та сценарист, засновник напрямку в кінематографі під назвою "Догма 95".

Як відомо, Каннський фестиваль оголосив його "персоною нон ґрата" після того, як під час пресконференції, присвяченої виходу на екрани його фільму "Меланхолія" у 2011 році, режисер жартома сказав, що може симпатизувати адольфу гітлеру.

Режисер залишається одним із найсуперечливіших кінематографістів. Його маніфест "Догма 95" зробив революцію в артхаусному кіно завдяки своїй безкомпромісній прихильності до автентичності. Чорний гумор, що лежить в основі більшої частини його робіт, а також конфронтаційний підхід до гендерних взаємин завоювали йому як відданих шанувальників, так і недоброзичливців.

Всі фільми фон Трієра, за винятком "Німфоманки" 2013 року, дебютували на набережній Круазет, починаючи з найпершого, що вийшов на екрани у 1991 році, – "Європа" і продовжуючи "Розтинаючи хвилі" (1995), "Танцююча у темряві" (2000), "Догвілль" (2003) та "Антихрист" (2009).

Серед його робіт також: Найголовніший бос (2006), Меланхолія (2011), Дім, який побудував Джек (2018) та ін.

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