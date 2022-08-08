У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Детали

Отмечается, что Триер держится духом и лечится от симптомов болезни.

Кроме того, он продолжает работать над своим фильмом "Выход из Царства". Премьера фильма состоится во время Венецианского кинофестиваля, который начнется 31 августа, он планирует присутствовать лично на мероприятии.

В общем, симптомы болезни Паркинсона – дрожание рук – у режиссера начали проявляться еще в 2018 году, но тогда Триер объяснил это тем, что употребляет антидепрессанты, а алкоголь – прекратил пить.

Справка

Ларс фон Триер — датский кинорежиссер и сценарист, основатель направления в кинематографе под названием "Догма 95".

Как известно, Каннский фестиваль объявил его "персоной нон грата" после того, как во время пресс-конференции, посвященной выходу на экраны его фильма "Меланхолия" в 2011 году, режиссер в шутку сказал, что может симпатизировать адольфу гитлеру.

Режиссер остается одним из самых противоречивых кинематографистов. Его манифест "Догма 95" совершил революцию в артхаусном кино благодаря своей бескомпромиссной привязанности к подлинности. Черный юмор, лежащий в основе большей части его работ, а также конфронтационный подход к гендерным взаимоотношениям завоевали ему как преданных поклонников, так и недоброжелателей.

Все фильмы фон Триера, за исключением "Нимфоманки" 2013 года, дебютировали на набережной Круазет, начиная с самого первого, вышедшего на экраны в 1991 году, – "Европа" и продолжая "Рассекая волны" (1995), " Танцующая во тьме" (2000), "Догвилль" (2003) и "Антихрист" (2009).

Среди его работ также: Самый главный босс (2006), Меланхолия (2011), Дом, который построил Джек (2018) и проч.

Напомним

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