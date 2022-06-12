Netflix анонсував другий сезон «Гра в кальмара»

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“Гра в кальмара офіційно повертається на другий сезон”, — сказано в повідомленні Netflix у соцмережах.

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Платформа показала тизер другого сезону. Крім того, було опубліковано звернення Хван Дон Хека, сценариста, режисера, продюсера та творця “Ігри у кальмари” до фанатів:

“На створення першого сезону “Ігри кальмарів” минулого року пішло 12 років. Але знадобилося 12 днів, щоб “Гра кальмарів” стала найпопулярнішим серіалом Netflix. Як сценарист, режисер та продюсер “Ігри кальмарів, хочу передати величезний привіт шанувальникам по всьому світу. Дякую, що дивіться та любите наше шоу. А тепер, Джі Хун повертається. Фронтмен повертається. Другий сезон на підході. Людина в костюмі з Ддакджі може виявитися хакером.Также вас познайомлять із хлопцем Йонхі, Чхольмом.Приєднуйтесь до нас для нового раунду”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Серіал “Гра в кальмарі” вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року.

За сюжетом понад 400 людей із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються у різних дитячих іграх, а той, хто не впорається, вмирає.

Цей південнокорейський серіал став найпопулярнішим в історії Netflix. За 28 днів із моменту прем’єри він набрав 111 мільйонів переглядів.