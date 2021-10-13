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Серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix

Серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Південнокорейський вебсеріал “Гра в кальмара” став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix. Про це компанія повідомила у своєму Twitter, інформує УНН.

Деталі

За 28 днів від моменту прем’єри серіал подивилися понад 100 мільйонів разів.

“Гра в кальмара” офіційно набрав 111 мільйонів переглядів, що робить серіал найуспішнішим в історії платформи“, — написав Netflix.

За даними CNN, корейський проект побив рекорд американського костюмованого серіалу “Бріджертони”, який протягом такого самого часу зібрав приблизно 82 мільйони переглядів.

Окрім того, “Гра в кальмара” очолив рейтинг Netflix у 94 країнах та увійшов до списку найпопулярніших серіалів у США.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021

Додамо

“Гра в кальмара” вийшла на Netflix 17 вересня цього року. За сюжетом, понад 400 осіб із серйозними фінансовими проблемами беруть участь у грі на виживання, де головний приз — майже 40 мільйонів доларів. Учасники змагаються в різних дитячих іграх, а той, хто не впорається — помирає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продажі білих сліпонів Vans виросли на 7 800% з виходом серіалу “Гра в кальмара” від Netflix

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