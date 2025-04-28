У російському брянську одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА, палали авто та житловий будинок - росЗМІ

Одна людина загинула під час атаки БпЛА по російському місту брянську. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що знищено кілька десятків безпілотників. При цьому внаслідок атаки завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

Внаслідок атаки ЗСУ у місті брянську, на жаль, загинув мирний житель, ще одна мешканка отримала поранення. Вона була оперативно доставлена ​​до лікарні, де їй надано всю необхідну медичну допомогу