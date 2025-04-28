У російському брянську одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА, палали авто та житловий будинок - росЗМІ
Київ • УНН
Під час атаки БпЛА по російському місту брянську одна людина загинула, ще одна поранена,є руйнування. Знищено кілька десятків безпілотників, пошкоджено цивільні об'єкти.
Одна людина загинула під час атаки БпЛА по російському місту брянську. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що знищено кілька десятків безпілотників. При цьому внаслідок атаки завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.
Внаслідок атаки ЗСУ у місті брянську, на жаль, загинув мирний житель, ще одна мешканка отримала поранення. Вона була оперативно доставлена до лікарні, де їй надано всю необхідну медичну допомогу
Вказується, що над обласним центро пролунали щонайменше 10 вибухів Працювала система ППО. Очевидці розповіли , що нарахували від 10 до 15 вибухів у радянському районі брянська. Кілька автомобілів спалахнули на одній з парковок. Палав житловий будинок.
Нагадаємо
В ніч на 25 квітня окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомлялиь про вибухи в Євпаторії, Ялті, Феодосії та інших містах.
9 квітня міністерство оборони країни-агресорки заявило про збиття 158 українських безпілотників, які нібито були націлені на десятки російських регіонів та тимчасово окупований Крим. Найбільше БпЛА було збито в краснодарському краї та ростовській області – 67 та 29 відповідно.
Невідомі дрони атакували липецьк, московську і ростовську області росії: що відомо 04.04.25, 11:05 • 12702 перегляди