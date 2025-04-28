В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ
Киев • УНН
Во время атаки БпЛА по российскому городу брянску один человек погиб, еще один ранен, есть разрушения. Уничтожены несколько десятков беспилотников, повреждены гражданские объекты.
Один человек погиб во время атаки БпЛА по российскому городу брянску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что уничтожено несколько десятков беспилотников. При этом в результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
В результате атаки ВСУ в городе брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь
Указывается, что над областным центром прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Работала система ПВО. Очевидцы рассказали, что насчитали от 10 до 15 взрывов в советском районе брянска. Несколько автомобилей загорелись на одной из парковок. Пылал жилой дом.
Напомним
В ночь на 25 апреля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах в Евпатории, Ялте, Феодосии и других городах.
9 апреля министерство обороны страны-агрессора заявило о сбитии 158 украинских беспилотников, которые якобы были нацелены на десятки российских регионов и временно оккупированный Крым. Больше всего БпЛА было сбито в краснодарском крае и ростовской области – 67 и 29 соответственно.
Неизвестные дроны атаковали липецкую, московскую и ростовскую области россии: что известно04.04.25, 11:05 • 12700 просмотров