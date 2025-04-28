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В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Во время атаки БпЛА по российскому городу брянску один человек погиб, еще один ранен, есть разрушения. Уничтожены несколько десятков беспилотников, повреждены гражданские объекты.

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

Один человек погиб во время атаки БпЛА по российскому городу брянску. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что уничтожено несколько десятков беспилотников. При этом в результате атаки нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

В результате атаки ВСУ в городе брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения. Она была оперативно доставлена ​​в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь

- сообщил губернатор брянской области александр богомаз.

Указывается, что над областным центром прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Работала система ПВО. Очевидцы рассказали, что насчитали от 10 до 15 взрывов в советском районе брянска. Несколько автомобилей загорелись на одной из парковок. Пылал жилой дом.

Напомним

В ночь на 25 апреля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах в Евпатории, Ялте, Феодосии и других городах.

9 апреля министерство обороны страны-агрессора заявило о сбитии 158 украинских беспилотников, которые якобы были нацелены на десятки российских регионов и временно оккупированный Крым. Больше всего БпЛА было сбито в краснодарском крае и ростовской области – 67 и 29 соответственно.

Неизвестные дроны атаковали липецкую, московскую и ростовскую области россии: что известно04.04.25, 11:05 • 12700 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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