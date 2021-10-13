Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Южнокорейский веб-сериал “Игра в кальмара” стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом компания сообщила в своем Twitter, передает УНН.
Детали
За 28 дней с момента премьеры сериал посмотрели более 100 миллионов раз.
“Игра в кальмара” официально набрал 111 миллионов просмотров, что делает сериал успешным в истории платформы“, — написал Netflix.
По данным CNN, корейский проект побил рекорд американского костюмированного сериала “Бриджертоны”, который в течение такого же времени собрал примерно 82 миллиона просмотров.
Кроме того, “Игра в кальмара” возглавил рейтинг Netflix в 94 странах и вошел в список самых популярных сериалов в США.
Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn— Netflix (@netflix) October 12, 2021
Добавим
“Игра в кальмара” вышла на Netflix 17 сентября этого года. По сюжету, более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами участвуют в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в различных детских играх, а тот, кто не справится — умирает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продажи белых Слипоны Vans выросли на 7800% с выходом сериала “Игра в кальмара” от Netflix