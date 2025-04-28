Нетаньяху закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю закликає до демонтажу ядерної інфраструктури Ірану на тлі переговорів щодо ядерної угоди. Він наголосив на важливості запобігання розробки балістичних ракет Тегераном.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав до демонтажу всієї ядерної інфраструктури Ірану на тлі переговорів Вашингтона і Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Видання вказує, що наразі Сполучені Штати та Іран провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Омана, спрямованих на укладення угоди, яка б заблокувала Тегеран від отримання ядерної зброї, а також скасувала б економічні санкції, запроваджені Вашингтоном.
Нетаньяху сказав, що єдиною "хорошою угодою" буде усунення "всієї інфраструктури", подібної до угоди 2003 року, яку Лівія уклала із Заходом, згідно з якою вона відмовилася від своїх ядерних, хімічних, біологічних і ракетних програм
Зазначається, що Нетаньяху розповів, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом сказав, що будь-яка ядерна угода, досягнута з Іраном, повинна також перешкоджати Тегерану розробити балістичну ракету.
"Ми перебуваємо в тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав, що, так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", - цитує ЗМІ ілзаїльського прем'єра.
Нагадаємо
За інформацією Axios, Іран запропонував США розглянути можливість укладення тимчасової ядерної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.
Іран заявив про прогрес у переговорах з США щодо ядерної угоди - Bloomberg23.04.25, 12:57 • 5288 переглядiв