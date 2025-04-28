Нетаньяху закликав демонтувати всю ядерну інфраструктуру Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав до демонтажу всієї ядерної інфраструктури Ірану на тлі переговорів Вашингтона і Тегерана щодо ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Видання вказує, що наразі Сполучені Штати та Іран провели три раунди непрямих переговорів за посередництва Омана, спрямованих на укладення угоди, яка б заблокувала Тегеран від отримання ядерної зброї, а також скасувала б економічні санкції, запроваджені Вашингтоном.

Нетаньяху сказав, що єдиною "хорошою угодою" буде усунення "всієї інфраструктури", подібної до угоди 2003 року, яку Лівія уклала із Заходом, згідно з якою вона відмовилася від своїх ядерних, хімічних, біологічних і ракетних програм