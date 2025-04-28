Нетаньяху призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к демонтажу всей ядерной инфраструктуры Ирана на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерному соглашению. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что в настоящее время Соединенные Штаты и Иран провели три раунда косвенных переговоров при посредничестве Омана, направленных на заключение соглашения, которое бы заблокировало Тегеран от получения ядерного оружия, а также отменило бы экономические санкции, введенные Вашингтоном.

Нетаньяху сказал, что единственным "хорошим соглашением" будет устранение "всей инфраструктуры", подобной соглашению 2003 года, которое Ливия заключила с Западом, согласно которому она отказалась от своих ядерных, химических, биологических и ракетных программ - говорится в статье.

Отмечается, что Нетаньяху рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом сказал, что любое ядерное соглашение, достигнутое с Ираном, должно также препятствовать Тегерану разработать баллистическую ракету.

"Мы находимся в тесном контакте с Соединенными Штатами. Но я сказал, что, так или иначе, у Ирана не будет ядерного оружия", - цитирует СМИ израильского премьера.

Напомним

По информации Axios, Иран предложил США рассмотреть возможность заключения временного ядерного соглашения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, что заключение окончательного ядерного соглашения в рамках 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

Иран заявил о прогрессе в переговорах с США по ядерному соглашению – Bloomberg