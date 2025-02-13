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Новый сезон "Настоящего детектива" "переедет": в HBO раскрыли детали

Киев  •  УНН

 • 40505 просмотра

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HBO готовится к производству нового сезона «Настоящего детектива». Премьера сериала запланирована на 2027 год, а сценаристом снова выступит Исса Лопес.

Объявлено место действия 5-го сезона сериала "Настоящий детектив" (True Detective) на фоне подготовки HBO к производству, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

"Мы больше не на Аляске", - указывает издание. Предстоящий пятый сезон удостоенного премии Эмми криминального антологического сериала HBO "Настоящий детектив" - и второй с Иссой Лопес в качестве сценариста/шоураннера - движется вперед. Он также перемещается в другой штат, сказала глава драматических сериалов и фильмов HBO Франческа Орси Deadline во время интервью на премьере третьего сезона "Белого лотоса", обсуждая будущий список сети.

"Действие происходит в Нью-Йорке, в заливе Джамайка, - сказала Орси. - Иссе есть что сказать, как и в "Ночной стране" (Night Country). Это другая среда, но такая же мощная".

Съемки нового сезона должны начаться в ближайшие месяцы, кастинг находится на предварительной стадии.

"Я действительно взволнована этим. У нас есть небольшая комната сценаристов, которая работает с Иссой; она взволнована, - сказала Орси. - Мы только что дали заметки по первым двум эпизодам, всему сезону. Честно говоря, я не могу дождаться, когда это начнется. Все дело в кастинге и подготовке".

Новый сезон выйдет в 2027 году, сказала Орси.

Дополнение

В четвертой части антологии True Detective: Night Country, в главных ролях Джоди Фостер и Кейли Рис, детективы, которые копаются в таинственных истинах, погребенных под вечным льдом, чтобы раскрыть исчезновение восьми человек, работающих на арктической исследовательской станции Tsalal в Эннисе, Аляска. Фостер выиграла премию "Эмми" за свою работу в сериале.

В декабре Лопес рассказала New York Post, что "будут некоторые важные связи между всем, что происходит в Эннисе, Аляска, и персонажами в Эннисе, Аляска, и тем, что происходит в новом [сезоне]. Однако это новая история, новые персонажи, все".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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