Новий сезон "Справжнього детектива" "переїде": у HBO розкрили деталі

Оголошено місце дії 5-го сезону серіалу "Справжній детектив" (True Detective) на тлі підготовки HBO до виробництва, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

"Ми більше не на Алясці", - вказує видання. Майбутній п'ятий сезон удостоєного премії Еммі кримінального антологічного серіалу HBO "Справжній детектив" - і другий з Іссою Лопес як сценаристом/шоураннером - рухається вперед. Він також переміщається до іншого штату, сказала глава драматичних серіалів та фільмів HBO Франческа Орсі Deadline під час інтерв'ю на прем'єрі третього сезону "Білого лотоса", обговорюючи майбутній список мережі.

"Дія відбувається в Нью-Йорку, в затоці Джамайка-, - сказала Орсі. - Іссі є що сказати, як і в "Нічній країні" (Night Country). Це інше середовище, але таке ж потужне".

Зйомки нового сезону мають розпочатися найближчими місяцями, кастинг перебуває на попередній стадії.

"Я справді схвильована цим. У нас є невелика кімната сценаристів, яка працює з Іссою; вона схвильована", - сказала Орсі. "Ми щойно дали нотатки за першими двома епізодами, усім сезоном. Щиро кажучи, я не можу дочекатися, коли це почнеться. Уся справа в кастингу та підготовці".

Новий сезон вийде 2027 року, сказала Орсі.

Доповнення

У четвертій частині антології True Detective: Night Country, у головних ролях Джоді Фостер і Кейлі Ріс, детективи, які копаються в таємничих істинах, похованих під вічним льодом, щоб розкрити зникнення восьми людей, що працюють на арктичній дослідницькій станції Tsalal в Еннісі, Аляска. Фостер виграла премію "Еммі" за свою роботу в серіалі.

У грудні Лопес розповіла New York Post, що "будуть деякі важливі зв'язки між усім, що відбувається в Еннісі, Аляска, та персонажами в Еннісі, Аляска, і тим, що відбувається у новому [сезоні]. Проте це нова історія, нові персонажі, усе".