Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик заявила, что внимательно следит за случаями по обвинениям в сексуальных домогательствах и неэтичном поведении преподавателей университета имени Карпенко-Карого. Сейчас у нее на контроле обращение о сексуальном домогательстве студентки из другого университета. Также она отметила, что есть проблемы в работе этических комиссий при учреждениях, которые больше защищают преподавателя чем студента. Об этом журналисту УНН сообщила Лещик.

Я призываю не бояться и сообщать о таких случаях (сексуального домогательства - ред.). Я слежу внимательно за этими случаями в Карпенко-Карого. Мы имеем такие обращения, где студентки заявляют о сексуальном домогательстве, или определенные намеки, разговоры об этом. У нас очень мощное студенческое самоуправление. Я сейчас сотрудничаю с Ассоциацией студентов, студенческим союзом и мы привлекаем к рассмотрению обращения от студентов для того, чтобы защитить студентов - сказала Лещик.

Также образовательный омбудсмен заявила, что есть проблемы по работе этических комиссий при учреждениях высшего образования.

При каждом учебном заведении работают этические комиссии, которые рассматривают вопросы относительно преподавателей и вопрос работы этих комиссий должен быть более прозрачным, более качественным. Я участвовала в работе некоторых таких комиссий в учреждениях высшего образования и у меня остались негативные впечатления. Даже во время работы комиссии на студентов осуществлялось давление относительно того, что они пожаловались к образовательному омбудсмену - рассказала Лещик.

По ее словам, были негативные примеры, когда разбирательства ничем не завершались.

По сути эта этическая комиссия больше защищает преподавателя чем студента. Их работа достаточно закрытая. Имели несколько негативных примеров, когда рассмотрение ничем не завершилось, а дело было очень громкое. Поэтому я лично обращаю внимание на те жалобы, которые поступают от студентов, привлекаем студенческое самоуправление и разбираемся в этих вопросах. Сейчас у меня обращение на контроле относительно сексуального домогательства именно студентки из другого университета. К сожалению, не могу сказать название - сказала Лещик.

Она отметила, что в этом вопросе будут работать дальше и наверняка будут объединять усилия с Уполномоченным по правам человека для того, чтобы защитить студентов.

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Кроме того, образовательный омбудсмен отметила, что проблемы есть не только относительно сексуальных домогательств, но и замечаний по одежде, буллинг.

От буллинга студент не защищен. У нас буллинг - это понятие ребенок до 18 лет. Студенты высших учебных заведений от буллинга не защищены. Здесь очень трудно их защищать, потому что не всегда действия преподавателей подпадают под административное правонарушение. Сейчас мы с депутатами поднимаем этот вопрос. Возможно что-то в законодательстве, нормативно-правовой базе нам удастся решить, хотя бы подать инициативу, что можно сделать, чтобы защищать студентов - рассказала Лещик.

Контекст

В январе на нескольких преподавателей посыпались обвинения в сексуальных домогательствах к студенткам и неэтичном поведении.

Так, сначала преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам в анонимном видео.

Впоследствии Билоуса отстранили от работы в вузе.

Также Национальная полиция начала уголовное производство по статье "сексуальное насилие" в отношении действий преподавателя Билоуса.

Полиция также проводит проверку относительно возможных неправомерных действий преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого, которого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ.

Актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк обвиняют преподавателя Высоцкого в унижении студентов и нарушении их личных границ.

Кроме того, заведующий кафедрой тележурналистики и актерского мастерства Киевского национального университета культуры и искусств Александра Балабана отстранили от работы после того, как его обвинили в домогательстве и унижении студентов.

В свою очередь выпускница КНУКиИ Владислава Коренная в Facebook в рамках инициативы #НеМовчи заявила, что президента Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского обвинили в сексуальных домогательствах.