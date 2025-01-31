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Неетична поведінка викладача Карпенка-Карого Висоцького: поліція проводить перевірку

Неетична поведінка викладача Карпенка-Карого Висоцького: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 48410 перегляди

Правоохоронці розпочали перевірку викладача Юрія Висоцького через звинувачення у приниженні студентів. Наразі офіційних заяв від постраждалих до поліції не надходило.

Поліція проводить перевірку щодо можливих неправомірних дій викладача  Київського національного університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинувачують у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Поліція проводить перевірку за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. Про ймовірні нестатутні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило 

- інформує поліція.

Співробітники поліції у взаємодії з адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій.

"По завершенню перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк звинувачують викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів.

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
kyivКиїв

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