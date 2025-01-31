Ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького звинувачують у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів. Про це заявляють актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк, передає УНН.

Деталі

"Не Білоусом єдиним. Або ще одна знаменитість. Серед постів, час від часу, у різних людей проскакувало відоме всім прізвище. Але тактовно оминались звинувачення в його бік. Юрій Пилипович Висоцький. Людина, що випустила безмежну кількість студентів у театральний та кіношний світ. Але ніхто і словом не обмовився про психологічний вплив майстра на своїх студентів. Це відбувалося і курсами до мого вступу, так само і після випуску. Але говоритиму про свій курс, бо це я бачив на власні очі", - написав Волосовець.

Він також розповів про застарілі методи викладання заслуженого діяча мистецтв, які викликали страх навіть після закінчення університету.

"Після випуску, кілька випускників, і мене в тому числі, запросили в один недержавний театр. Цікава постановка, розібрані до деталей ролі, зіграна вистава кілька разів, і я запрошую Юрія Пилиповича до нас на виставу - майстер як не як. Мене ледь не побили колеги за таку витівку. Навіть після закінчення університету випускники бояться свого майстра. Така у нього потужна навчальна методика", - додав Волосовець.

За його словами, вимоги до дівчат скинути чи набрати вагу або висловлювання про бездарність того чи іншого студента - це звичайні розмови під час навчального процесу.

"Не одразу, а вже десь на уривках так точно це стали помічати. Час від часу Юрій Пилипович обирав собі улюблену студентку на день репетицій і садовив поруч із собою правобіч. Мовляв: "Подивимось, що вони нам зіграють", говорячи про студентів, що підготували уривки до показу, або етюди. І під час показу, чи при обговоренні траплялися викиди енергії/емоційні сплески, які супроводжувались покладанням рук на колінця дівчини, або міцних обіймів. Явно дівчина в той момент проявляла емоції невдоволення, але відверто сказати про це не могла. Він же її за дупцю не мацнув і фото не запропонував скинути. Якщо це педагогічний підхід до студенток, поправте мене. Але цьомкання і жамкання при обіймах – це переходить межі", - пише актор.

Актор Остап Вакулюк написав, що пригадує, як Висоцький любив говорити про силу "нашої педагогіки", наскільки вона краща і дієвіша від тієї європейської, а згодом практиці свою "педагогіку" демонстрував.

"Я зроблю все можливе, щоб ви не були у мистецтві!" або "Інколи певні люди бувають у мистецтві зайві, і їх треба підштовхнути", "У вас занадто позитивний погляд на життя, ну нічого, ми це змінимо…" - це те, що я від нього чув не раз. Ще один прийом, так званої, педагогіки, який любив використовувати Висоцький, коли, наприклад, бачив, що його погрози, маніпуляції вже не діють, - ігнорування: так ніби тебе немає, не існує. От показуєш ти якийсь етюд разом з однокурсниками, всім він каже про якісь побажання, зауваження, побажання, а тобі - ні слова. І так могло тривати тижнями - таке собі покарання мовчанням. А в ті моменти, коли він порушував свою мовчанку щодо тебе, то міг сказати "Всі так хвалять того Вакулюка… Ну, невже в ньому щось є?!" - зазначає Вакулюк.

Вакулюк також зазначив, говорячи про викладача, що у часи Революції Гідності "що більше загострювалася ситуація на Майдані, то більше він почав говорити про те, що кожна революція - це зло і що все діється, бо, цитую: "Рібята, ані хатят разарвать расію". При цьому, Висоцький не приховував свого захоплення путіним і тим, що той сильний лідер".

Нагадаємо

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса відсторонили від роботи у виші. Його звинувачували в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток.