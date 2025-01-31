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Еще одного преподавателя Карпенко-Карого обвинили в неэтичном поведении в отношении студенток

Киев  •  УНН

 • 6446 просмотра

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Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ. Об этом заявляют актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк.

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ. Об этом заявляют актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк, передает УНН.

Детали

"Не Белоусом единым. Или еще одна знаменитость. Среди постов, время от времени, у разных людей проскакивала известная всем фамилия. Но тактично обходились обвинения в его сторону. Юрий Филиппович Высоцкий. Человек, выпустивший безграничное количество студентов в театральный и киношный мир. Но никто и словом не обмолвился о психологическом влиянии мастера на своих студентов. Это происходило и на курсах до моего поступления, так же и после выпуска. Но буду говорить о своем курсе, потому что это я видел собственными глазами", - написал Волосовец.

Он также рассказал об устаревших методах преподавания заслуженного деятеля искусств, которые вызывали страх даже после окончания университета.

"После выпуска, несколько выпускников, и меня в том числе, пригласили в один негосударственный театр. Интересная постановка, разобраны до деталей роли, сыгран спектакль несколько раз, и я приглашаю Юрия Филипповича к нам на спектакль - мастер как никак. Меня чуть не избили коллеги за такую выходку. Даже после окончания университета выпускники боятся своего мастера. Такая у него мощная учебная методика", - добавил Волосовец.

По его словам, требования к девушкам сбросить или набрать вес или высказывания о бездарности того или иного студента - это обычные разговоры во время учебного процесса.

"Не сразу, а уже где-то на отрывках так точно это стали замечать. Время от времени Юрий Филиппович выбирал себе любимую студентку на день репетиций и усаживал рядом с собой справа. Мол: "Посмотрим, что они нам сыграют", говоря о студентах, подготовивших отрывки к показу, или этюды. И во время показа, или при обсуждении случались выбросы энергии/эмоциональные всплески, которые сопровождались возложением рук на коленки девушки, или крепких объятий. Явно девушка в тот момент проявляла эмоции недовольства, но откровенно сказать об этом не могла. Он же ее за задницу не мацнул и фото не предложил сбросить. Если это педагогический подход к студенткам, поправьте меня. Но целование и жамканье при объятиях - это переходит границы", - пишет актер.

Актер Остап Вакулюк написал, что вспоминает, как Высоцкий любил говорить о силе "нашей педагогики", насколько она лучше и действеннее той европейской, а впоследствии на практике свою "педагогику" демонстрировал.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы не были в искусстве!" или "Иногда определенные люди бывают в искусстве лишние, и их надо подтолкнуть", "У вас слишком позитивный взгляд на жизнь, ну ничего, мы это изменим..." - это то, что я от него слышал не раз. Еще один прием, так называемой, педагогики, который любил использовать Высоцкий, когда, например, видел, что его угрозы, манипуляции уже не действуют, - игнорирование: как будто тебя нет, не существует. Вот показываешь ты какой-то этюд вместе с однокурсниками, всем он говорит о каких-то пожеланиях, замечаниях, пожеланиях, а тебе - ни слова. И так могло продолжаться неделями - такое себе наказание молчанием. А в те моменты, когда он нарушал свое молчание в отношении тебя, то мог сказать "Все так хвалят того Вакулюка... Ну, неужели в нем что-то есть?!" - отмечает Вакулюк.

Вакулюк также отметил, говоря о преподавателе, что во времена Революции Достоинства "чем больше обострялась ситуация на Майдане, тем больше он начал говорить о том, что каждая революция - это зло и что все происходит, потому что, цитирую: "Рибята, ни хатят разарвать расию". При этом, Высоцкий не скрывал своего восхищения путиным и тем, что тот сильный лидер".

Напомним

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера "Молодого театра" Андрея Белоуса отстранили от работы в вузе. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам.

Павел Башинский

Павел Башинский

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