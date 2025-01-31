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Неэтичное поведение преподавателя Карпенко-Карого Высоцкого: полиция проводит проверку

Неэтичное поведение преподавателя Карпенко-Карого Высоцкого: полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

 • 11232 просмотра

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Правоохранители начали проверку преподавателя Юрия Высоцкого из-за обвинений в унижении студентов. Пока официальных заявлений от пострадавших в полицию не поступало.

Полиция проводит проверку возможных неправомерных действий преподавателя  Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого, которого обвиняют в унижении студентов и нарушении их личных границ. Никаких заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию по состоянию на сейчас не поступало. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Полиция проводит проверку по факту возможных неправомерных действий преподавателя столичного университета. О вероятных неуставных отношениях в коллективе образовательного учреждения правоохранителям стало известно из социальных сетей. Никаких заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию по состоянию на сейчас не поступало 

- информирует полиция.

Сотрудники полиции во взаимодействии с администрацией вуза устанавливают обстоятельства, которые распространены в СМИ, и всех лиц, причастных к указанным событиям.

«По завершению проверки будет решен вопрос о правовой квалификации», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Актеры Сергей Волосовец и Остап Вакулюк обвиняют преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Юрия Высоцкого в унижении студентов и нарушении их личных границ.

Преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и режиссера «Молодого театра» Андрея Белоуса отстранили от работы в вузе. Его обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
kievКиев

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