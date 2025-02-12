Закликаю не боятися й повідомляти: освітній омбудсмен про сексуальні домагання в університетах

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що уважно слідкує за випадками щодо звинувачень в сексуальних домаганнях та неетичній поведінці викладачів університету імені Карпенка-Карого. Зараз в неї на контролі звернення щодо сексуального домагання студентки з іншого університету. Також вона наголосила, що є проблеми в роботі етичних комісій при закладах, які більше захищають викладача ніж студента. Про це журналісту УНН повідомила Лещик.

Я закликаю не боятися й повідомляти про такі випадки (сексуального домагання – ред.). Я слідкую уважно за цими випадками в Карпенка-Карого. Ми маємо такі звернення, де студентки заявляють про сексуальне домагання, або певні натяки, розмови про це. У нас дуже потужне студентське самоврядування. Я зараз співпрацюю з Асоціацією студентів, студентською спілкою й ми залучаємо до розгляду звернення від студентів для того, щоб захистити студентів - сказала Лещик.

Також освітній омбудсмен заявила, що є проблеми щодо роботи етичних комісій при закладах вищої освіти.

При кожному закладі освіти працюють етичні комісії, які розглядають питання щодо викладачів й питання роботи цих комісій має бути більш прозорим, більш якісним. Я долучалася до роботи деяких таких комісій в закладах вищої освіти й в мене залишилися негативні враження. Навіть під час роботи комісії на студентів здійснювався тиск щодо того, що вони поскаржилися до Освітнього омбудсмена - розповіла Лещик.

За її словами, були негативні приклади, коли розгляди нічим не завершувалися.

По суті ця етична комісія більше захищає викладача ніж студента. Їх робота досить закрита. Мали декілька негативних прикладів, коли розгляд нічим не завершився, а справа була дуже гучна. Тому я особисто звертаю увагу на ті скарги, які надходять від студентів, залучаємо студентське самоврядування й розбираємося в цих питаннях. Зараз в мене звернення на контролі щодо сексуального домагання саме студентки з іншого університету. На жаль, не можу сказати назву - сказала Лещик.

Вона зазначила, що в цьому питання будуть працювати далі й напевно будуть об’єднувати зусилля з Уповноваженим з прав людини для того, щоб захистити студентів.

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Окрім того, освітній омбудсмен зазначила, що проблеми є не тільки щодо сексуальних домагань, а й зауважень щодо одягу, булінг.

Від булінгу студент не захищений. У нас булінг – це поняття дитина до 18 років. Студенти закладів вищої освіти від булінгу не захищенні. Тут дуже важко їх захищати, тому що не завжди дії викладачів підпадають під адміністративне правопорушення. Зараз ми з депутатами підіймаємо це питання. Можливо щось в законодавстві, нормативно-правовій базі нам вдасться вирішити, хоча б подати ініціативу, що можна зробити, щоб захищати студентів - розповіла Лещик.

Контекст

В січні на декількох викладачів посипалися звинувачення щодо сексуальних домагань до студенток та неетичній поведінці.

Так, спочатку викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера "Молодого театру" Андрія Білоуса звинуватили в сексуальних домаганнях та непристойних повідомленнях до студенток в анонімному відео.

Згодом Білоуса відсторонили від роботи у виші.

Також Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "сексуальне насильство" щодо дій викладача Білоуса.

Поліція також проводить перевірку щодо можливих неправомірних дій викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Юрія Висоцького, якого звинувачують у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів.

Актори Сергій Волосовець та Остап Вакулюк звинувачують викладача Висоцького у принижені студентів та порушенні їх особистих кордонів.

Окрім того, завідувач кафедри тележурналістики та акторської майстерності Київського національного університету культури і мистецтв Олександра Балабана відсторонили від роботи після того, як його звинуватили у домаганні та приниженні студентів.

У свою чергу випускниця КНУКіМ Владислава Коренна у Facebook в межах ініціативи #НеМовчи заявила, що президента Київського національного університету культури та мистецтв Михайла Поплавського звинуватили в сексуальних домагання.