Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у домаганні та приниженні студентів

Завідувач кафедри тележурналістики та акторської майстерності Київського національного університету культури і мистецтв Олександра Балабана відсторонили від роботи після того, як його звинуватили у домаганні та приниженні студентів. Про це повідомляє Факультет кіно і телебачення КНУКіМ, передає УНН.

Деталі

Керівництво Факультету кіно і телебачення не може залишатися осторонь інформації, яка останнім часом шириться соціальними мережами. З 3 лютого 2025 року Олександр Ілліч Балабан не працює в університеті - йдеться в повідомленні.

Також керівництво факультету прийняло наступні рішення:

- зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі;

- посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу;

- фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів.

На сайті університету вказується, що Балабан був завідувачем кафедри тележурналістики та акторської майстерності.

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Контекст

Акторка й колишня студентка Балабана Єлизавета Яковишина декілька днів тому на своїй сторінці в Facebook розповіла про домагання та приниженні студентів з боку Олександра Балабана.

Зокрема, за її словами, Балабан заявляв, що "поїдемо в ЛНР в театр грати, бо акторові повинно бути все одно, яка влада, головне - грати. І совєцкая власть - найкраща".

Антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях (бо у актрис не повинно бути целюліту, а він ще й був експертом-масажистом, і не тільки). Я на ті масажі не потрапила, але от мої однокурсниці були. І ніхто не розумів, що якщо 60+ років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище - це не ок - пише Яковишина.

Також вона зазначає, що Балабан обзивав студенток повіями та бл***ми, розповідав, хто з ким повинен зустрічатися і спати.

Я сама особисто слухала лекцію про те, шо я дуже розумна акторка, і тільки енергетично сильний чоловік може бути моїм сексуальним партнером. І за статусом він теж повинен бути не просто актором якимось там. Не знаю, що то було і кого він мав на увазі... Я сказала йому, що в мене секс - це тільки про велике кохання; більше таких розмов він зі мною не проводив, але після того я стала жертвою його далеко неетичних висловлювань і як студентка і як акторка - додає акторка.

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У коментарях Єлизавету підтримали й інші постраждалі в майстерні Олександра Балабана.

Зокрема, користувач Єлизавета Павленко розповіла, що під час репетиції, коли вона стояла на сцені, підходив режисер (ім’я режисера не уточнюється - ред.), розвертав спиною до інших і без жодного попередження зняв з неї майку.

В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма - чорна майка, адже нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів. Ще один випадок стався після мого виступу на посвяті. За це мене жорстоко принизили, обізвали всіма можливими нецензурними словами, заявили, що я ніколи не стану акторкою, тому що посміла вийти на сцену без дозволу свого "бога-майстра" - пише Павленко.

Також в коментарі Катерина Полякова розповіла, що Балабан вимушено роздягав на сцені студенток.

Якщо відмовляєшся - ти не актриса. Якщо починаєш відстоювати своє небажання роздягатись до трусів, тебе просто знімають з ролі та влаштовують публічне приниження з усіма витікаючими. Масажі від випившого джину, або чогось там ще майстра - були на постійній основі. При всіх, або в закритих аудиторіях, так би мовити те-та-тет. І це все під егідою: "что-то ты зажатая деточка" або погладшала, або просто для профілактики. Бридкі та абсолютно незрозумілі сцени з оголенням дівчат - це була норма. Ми знали як виглядають груди кожної однокурсниці, і тих, хто нам викладав, і тих, хто був курсом старші. Буквально, проти своєї волі - пише Полякова.

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Однак знайшлися і ті, хто став на захист Балабана. Зокрема, студент КНУКіМ Владислав Шклярук заявив, що "все життя я не мав чоловіка з якого я міг брати приклад, як бути гідним, не боячись зустрічати перешкоди,а їх переходити їх та йти далі і мати справжній стержень і Олександр Балабан ним для мене став"

Випускниця КНУКіМ Дар’я Шевчук заявила, що "Олександр Балабан - людина з великої букви і я не потерплю всього цього наклепу, який зараз відбувається".

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