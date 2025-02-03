Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у домаганні та приниженні студентів

ukenru
09:48 • 9529 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 31704 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 82885 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117175 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150838 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208214 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168723 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150477 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124569 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109673 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115851 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119361 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113938 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118566 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112650 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168586 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167253 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299798 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327818 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262971 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 43894 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 47595 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113928 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 94920 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117685 перегляди
Актуальне
Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у домаганні та приниженні студентів

Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ після звинувачень у домаганні та приниженні студентів

Київ • УНН

 • 78819 перегляди

Олександра Балабана, завідувача кафедри тележурналістики КНУКіМ, звільнили з посади через звинувачення в домаганнях. Колишні студенти розповіли про неетичну поведінку та приниження з його боку.

Завідувач кафедри тележурналістики та акторської майстерності Київського національного університету культури і мистецтв Олександра Балабана відсторонили від роботи після того, як його звинуватили у домаганні та приниженні студентів. Про це повідомляє Факультет кіно і телебачення КНУКіМ, передає УНН.

Деталі

Керівництво Факультету кіно і телебачення не може залишатися осторонь інформації, яка останнім часом шириться соціальними мережами. З 3 лютого 2025 року Олександр Ілліч Балабан не працює в університеті

- йдеться в повідомленні.

Також керівництво факультету прийняло наступні рішення:

- зʼясувати достовірність обставин, викладених в мережі;

- посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу;

- фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів.

На сайті університету вказується, що Балабан був завідувачем кафедри тележурналістики та акторської майстерності.

Викладача Карпенка-Карого Білоуса, якого звинуватили в домаганнях до студенток, відсторонили 27.01.25, 18:05 • 45883 перегляди

Контекст

Акторка й колишня студентка Балабана Єлизавета Яковишина декілька днів тому на своїй сторінці в Facebook розповіла про домагання та приниженні студентів з боку Олександра Балабана.

Зокрема, за її словами, Балабан заявляв, що "поїдемо в ЛНР в театр грати, бо акторові повинно бути все одно, яка влада, головне - грати. І совєцкая власть - найкраща".

Антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях (бо у актрис не повинно бути целюліту, а він ще й був експертом-масажистом, і не тільки). Я на ті масажі не потрапила, але от мої однокурсниці були. І ніхто не розумів, що якщо 60+ років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище - це не ок

- пише Яковишина.

Також вона зазначає, що Балабан обзивав студенток повіями та бл***ми, розповідав, хто з ким повинен зустрічатися і спати.

Я сама особисто слухала лекцію про те, шо я дуже розумна акторка, і тільки енергетично сильний чоловік може бути моїм сексуальним партнером. І за статусом він теж повинен бути не просто актором якимось там. Не знаю, що то було і кого він мав на увазі... Я сказала йому, що в мене секс - це тільки про велике кохання; більше таких розмов він зі мною не проводив, але після того я стала жертвою його далеко неетичних висловлювань і як студентка і як акторка

- додає акторка.

Ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили в неетичній поведінці щодо студенток31.01.25, 11:36 • 25797 переглядiв

У коментарях Єлизавету підтримали й інші постраждалі в майстерні Олександра Балабана.

Зокрема, користувач Єлизавета Павленко розповіла, що під час репетиції, коли вона стояла на сцені, підходив режисер (ім’я режисера не уточнюється - ред.), розвертав спиною до інших і без жодного попередження зняв з неї майку.

В той момент я відчувала себе повністю беззахисною, приниженою. На мені була лише репетиційна форма - чорна майка, адже нам було наказано ходити без ліфчиків і топів під приводом того, що це нібито сприяє нашому розкриттю як акторів. Ще один випадок стався після мого виступу на посвяті. За це мене жорстоко принизили, обізвали всіма можливими нецензурними словами, заявили, що я ніколи не стану акторкою, тому що посміла вийти на сцену без дозволу свого "бога-майстра"

- пише Павленко.

Також в коментарі Катерина Полякова розповіла, що Балабан вимушено роздягав на сцені студенток.

Якщо відмовляєшся - ти не актриса. Якщо починаєш відстоювати своє небажання роздягатись до трусів, тебе просто знімають з ролі та влаштовують публічне приниження з усіма витікаючими. Масажі від випившого джину, або чогось там ще майстра - були на постійній основі. При всіх, або в закритих аудиторіях, так би мовити те-та-тет. І це все під егідою: "что-то ты зажатая деточка" або погладшала, або просто для профілактики. Бридкі та абсолютно незрозумілі сцени з оголенням дівчат - це була норма. Ми знали як виглядають груди кожної однокурсниці, і тих, хто нам викладав, і тих, хто був курсом старші. Буквально, проти своєї волі

- пише Полякова.

В Україні запрацювало покарання за сексуальне домагання жестами19.12.24, 16:15 • 17954 перегляди

Однак знайшлися і ті, хто став на захист Балабана. Зокрема, студент КНУКіМ Владислав Шклярук заявив, що "все життя я не мав чоловіка з якого я міг брати приклад, як бути гідним, не боячись зустрічати перешкоди,а їх переходити їх та йти далі і мати справжній стержень і Олександр Балабан ним для мене став"

Випускниця КНУКіМ Дар’я Шевчук заявила, що "Олександр Балабан - людина з великої букви і я не потерплю всього цього наклепу, який зараз відбувається".

В Україні запровадили покарання за сексуальні домагання онлайн і офлайн11.01.25, 22:18 • 43726 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКультура
facebookFacebook
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами