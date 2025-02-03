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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Александра Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в домогательстве и унижении студентов

Александра Балабана отстранили от работы в КНУКиИ после обвинений в домогательстве и унижении студентов

Киев  •  УНН

 • 8257 просмотра

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Александра Балабана, заведующего кафедрой тележурналистики КНУКиИ, уволили с должности из-за обвинений в домогательствах. Бывшие студенты рассказали о неэтичном поведении и унижениях с его стороны.

Заведующий кафедрой тележурналистики и актерского мастерства Киевского национального университета культуры и искусств Александра Балабана отстранили от работы после того, как его обвинили в домогательстве и унижении студентов. Об этом сообщает Факультет кино и телевидения КНУКиИ, передает УНН.

Детали

Руководство Факультета кино и телевидения не может оставаться в стороне от информации, которая в последнее время распространяется социальными сетями. С 3 февраля 2025 года Александр Ильич Балабан не работает в университете

- говорится в сообщении.

Также руководство факультета приняло следующие решения:

- выяснить достоверность обстоятельств, изложенных в сети;

- усилить контроль за соблюдением этических норм участниками образовательного процесса;

- специалистами социально-психологического центра провести цикл тренингов и вебинаров среди преподавателей и студентов.

На сайте университета указывается, что Балабан был заведующим кафедрой тележурналистики и актерского мастерства.

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Контекст

Актриса и бывшая студентка Балабана Елизавета Яковишина несколько дней назад на своей странице в Facebook рассказала о домогательствах и унижении студентов со стороны Александра Балабана.

В частности, по ее словам, Балабан заявлял, что «поедем в ЛНР в театр играть, потому что актеру должно быть все равно, какая власть, главное - играть. И советская власть - самая лучшая».

Антицеллюлитные массажи студенткам в отдельных аудиториях (потому что у актрис не должно быть целлюлита, а он еще и был экспертом-массажистом, и не только). Я на те массажи не попала, но вот мои однокурсницы были. И никто не понимал, что если 60+ лет, извините, дед касается твоих ног и выше - это не ок

- пишет Яковишина.

Также она отмечает, что Балабан обзывал студенток проститутками и бл***ми, рассказывал, кто с кем должен встречаться и спать.

Я сама лично слушала лекцию о том, что я очень умная актриса, и только энергетически сильный мужчина может быть моим сексуальным партнером. И по статусу он тоже должен быть не просто актером каким-то там. Не знаю, что это было и кого он имел в виду... Я сказала ему, что у меня секс - это только о большой любви; больше таких разговоров он со мной не проводил, но после этого я стала жертвой его далеко неэтичных высказываний и как студентка и как актриса

- добавляет актриса.

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В комментариях Елизавету поддержали и другие пострадавшие в мастерской Александра Балабана.

В частности, пользователь Елизавета Павленко рассказала, что во время репетиции, когда она стояла на сцене, подходил режиссер (имя режиссера не уточняется - ред.), разворачивал спиной к другим и без всякого предупреждения снял с нее майку.

В тот момент я чувствовала себя полностью беззащитной, униженной. На мне была только репетиционная форма - черная майка, ведь нам было приказано ходить без лифчиков и топов под предлогом того, что это якобы способствует нашему раскрытию как актеров. Еще один случай произошел после моего выступления на посвящении. За это меня жестоко унизили, обозвали всеми возможными нецензурными словами, заявили, что я никогда не стану актрисой, потому что посмела выйти на сцену без разрешения своего «бога-мастера»

- пишет Павленко.

Также в комментарии Екатерина Полякова рассказала, что Балабан вынужденно раздевал на сцене студенток.

Если отказываешься - ты не актриса. Если начинаешь отстаивать свое нежелание раздеваться до трусов, тебя просто снимают с роли и устраивают публичное унижение со всеми вытекающими. Массажи от выпившего джина, или чего-то там еще мастера - были на постоянной основе. При всех, или в закрытых аудиториях, так сказать те-та-тет. И это все под эгидой: «что-то ты зажатая детишка» или поправилась, или просто для профилактики. Гадкие и совершенно непонятные сцены с обнажением девушек - это была норма. Мы знали как выглядит грудь каждой однокурсницы, и тех, кто нам преподавал, и тех, кто был курсом старше. Буквально, против своей воли

- пишет Полякова.

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Однако нашлись и те, кто встал на защиту Балабана. В частности, студент КНУКиИ Владислав Шклярук заявил, что «всю жизнь я не имел человека с которого я мог брать пример, как быть достойным, не боясь встречать препятствия, а их переходить их и идти дальше и иметь настоящий стержень и Александр Балабан им для меня стал»

Выпускница КНУКиИ Дарья Шевчук заявила, что «Александр Балабан - человек с большой буквы и я не потерплю всей этой клеветы, которая сейчас происходит».

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Павел Башинский

Павел Башинский

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