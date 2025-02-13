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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Киев  •  УНН

 • 33575 просмотра

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Президент Украины подписал указ о введении санкций, в список попал Порошенко. Санкционные ограничения коснулись и других.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, передает УНН.

Детали

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.

Согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, а также Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.

В приложении к указу указано, что введенные санкции - бессрочные.

Среди видов ограничительных мер, которые налагаются на лиц, против которых введены санкции:

  • лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
    • блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
      • ограничение торговых операций (полное прекращение);
        • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
          • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
            • запрет на приобретение в собственность земельных участков.

              Дополнение

              12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто разрушал национальную безопасность Украины и помогал россии.

              Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него. 

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

              политика
              volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский

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