Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
Киев • УНН
Президент Украины подписал указ о введении санкций, в список попал Порошенко. Санкционные ограничения коснулись и других.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко, передает УНН.
Детали
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.
Согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, а также Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго, Виктора Медведчука.
В приложении к указу указано, что введенные санкции - бессрочные.
Среди видов ограничительных мер, которые налагаются на лиц, против которых введены санкции:
- лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
- блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Дополнение
12 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, кто разрушал национальную безопасность Украины и помогал россии.
Пятый президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против него.