Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, передає УНН.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - ідеться в указі.

Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.

У додатку до указу вказано, що введені санкції - безстрокові.

Серед видів обмежувальних заходів, які покладаються на осіб, проти яких введені санкції:

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Доповнення

12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.

П'ятий президент України Петро Порошенко стверджував, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього.