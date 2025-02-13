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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131922 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190572 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153443 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142504 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119812 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108719 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку

Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку

Київ • УНН

 • 143019 перегляди

Президент України підписав указ про введення санкцій, до списку потрапив Порошенко. Санкційні обмеження торкнулися й інших.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, передає УНН.

Деталі

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - ідеться в указі.

Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.

У додатку до указу вказано, що введені санкції - безстрокові.

Серед видів обмежувальних заходів, які покладаються на осіб, проти яких введені санкції:

  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
    • блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
      • обмеження торговельних операцій (повне припинення);
        • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
          • запобігання виведенню капіталів за межі України;
            • заборона на набуття у власність земельних ділянок.

              Доповнення

              12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.

              П'ятий президент України Петро Порошенко стверджував, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього. 

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

              Політика
              volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський

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