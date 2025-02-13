Зеленський ввів санкції проти Порошенка: хто ще в списку
Київ • УНН
Президент України підписав указ про введення санкцій, до списку потрапив Порошенко. Санкційні обмеження торкнулися й інших.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, передає УНН.
Деталі
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - ідеться в указі.
Згідно з указом, санкції введено проти Петра Порошенка, а також Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Віктора Медведчука.
У додатку до указу вказано, що введені санкції - безстрокові.
Серед видів обмежувальних заходів, які покладаються на осіб, проти яких введені санкції:
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Доповнення
12 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти тих, хто знищував національну безпеку України та допомагав росії.
П'ятий президент України Петро Порошенко стверджував, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти нього.