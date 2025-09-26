Біржі почали реагувати на тарифний удар Трампа по фармацевтиці та падіння техногігантів
Азійські фондові ринки завершують тиждень у мінусі після введення США 100% мита на імпорт ліків та зниження котирувань технологічних компаній. Це спричинило падіння акцій фармацевтичних гігантів та виробників мікрочипів, тоді як японський ринок продемонстрував зростання.
Більшість фондових майданчиків Азії завершують тижневі торги у мінусі. Найбільших втрат зазнав фармацевтичний сектор після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100% мита на імпорт брендованих і запатентованих ліків. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.
Тиск на ринки посилило й зниження котирувань технологічних компаній, зокрема тих, що працюють у сфері штучного інтелекту та виробництва мікрочипів.
Нові торговельні бар’єри, які почнуть діяти з 1 жовтня, загрожують ключовим азійським експортерам. Втрачають у ціні акції Samsung Biologics та WuXi Biologics, які просіли на 1,7–4%.
У мінусі також опинилась японська Daiichi Sankyo (–1,9%), а індійські Sun Pharma та Dr. Reddy’s подешевшали відповідно на 0,6% та 2,4%. Експерти попереджають: хоч генерики з Індії ймовірно не потраплять під нові тарифи, але сам факт митного тиску підвищує невизначеність у секторі.
Падіння американських техногігантів викликало ланцюгову реакцію в Азії. Особливо постраждали компанії, що працюють з AI та напівпровідниками, на тлі побоювань про "бульбашку" в галузі. Повідомлення Wall Street Journal про намір Вашингтона зменшити залежність від імпорту чіпів обвалило акції південнокорейських виробників SK Hynix і Samsung Electronics на 3–6%.
Тайванський гігант TSMC також втратив близько 2%. Китайські та гонконгські Xiaomi, Alibaba, Tencent відкотилися теж, котирування Xiaomi впали на 5%, попри підвищений прогноз від Goldman Sachs.
Японія вирізняється з-поміж регіону. Єдиним винятком став японський ринок: індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 0,1% та 0,6%. Причина – слабкі показники інфляції в Токіо, які зміцнили очікування, що Банк Японії не поспішатиме з підвищенням ставок. Це підтримало експортно-орієнтовані компанії та допомогло ринку утриматися поблизу рекордних рівнів.
Індекс KOSPI у Сеулі став аутсайдером дня, знизившись на 2,1%. Гонконгський Hang Seng просів на 0,8%, а китайські Shanghai Composite та CSI 300 втратили від 0,3% до 0,5%.
Водночас австралійський ASX 200 та сінгапурський Straits Times продемонстрували обережне зростання (на 0,1% та 0,3%). В Індії індекс Nifty 50 впав на 0,4% через посилення торговельних ризиків у відносинах із США.
Таким чином, азійські ринки опинилися під подвійним ударом – від жорсткої торговельної політики Вашингтона та невпевненості навколо майбутнього розвитку технологічного сектору.
Президент США Дональд Трамп заявив про введення нових торговельних бар’єрів. Зокрема, з 1 жовтня почне діяти 100% мито на імпортні лікарські препарати, якщо виробник не має власних виробничих потужностей у Сполучених Штатах.