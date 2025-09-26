Біржі почали реагувати на тарифний удар Трампа по фармацевтиці та падіння техногігантів

Більшість фондових майданчиків Азії завершують тижневі торги у мінусі. Найбільших втрат зазнав фармацевтичний сектор після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100% мита на імпорт брендованих і запатентованих ліків. Про це повідомляє Investing.com, пише УНН.

Деталі

Тиск на ринки посилило й зниження котирувань технологічних компаній, зокрема тих, що працюють у сфері штучного інтелекту та виробництва мікрочипів.

Нові торговельні бар’єри, які почнуть діяти з 1 жовтня, загрожують ключовим азійським експортерам. Втрачають у ціні акції Samsung Biologics та WuXi Biologics, які просіли на 1,7–4%.

У мінусі також опинилась японська Daiichi Sankyo (–1,9%), а індійські Sun Pharma та Dr. Reddy’s подешевшали відповідно на 0,6% та 2,4%. Експерти попереджають: хоч генерики з Індії ймовірно не потраплять під нові тарифи, але сам факт митного тиску підвищує невизначеність у секторі.

Падіння американських техногігантів викликало ланцюгову реакцію в Азії. Особливо постраждали компанії, що працюють з AI та напівпровідниками, на тлі побоювань про "бульбашку" в галузі. Повідомлення Wall Street Journal про намір Вашингтона зменшити залежність від імпорту чіпів обвалило акції південнокорейських виробників SK Hynix і Samsung Electronics на 3–6%.

Тайванський гігант TSMC також втратив близько 2%. Китайські та гонконгські Xiaomi, Alibaba, Tencent відкотилися теж, котирування Xiaomi впали на 5%, попри підвищений прогноз від Goldman Sachs.

Японія вирізняється з-поміж регіону. Єдиним винятком став японський ринок: індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 0,1% та 0,6%. Причина – слабкі показники інфляції в Токіо, які зміцнили очікування, що Банк Японії не поспішатиме з підвищенням ставок. Це підтримало експортно-орієнтовані компанії та допомогло ринку утриматися поблизу рекордних рівнів.

Індекс KOSPI у Сеулі став аутсайдером дня, знизившись на 2,1%. Гонконгський Hang Seng просів на 0,8%, а китайські Shanghai Composite та CSI 300 втратили від 0,3% до 0,5%.

Водночас австралійський ASX 200 та сінгапурський Straits Times продемонстрували обережне зростання (на 0,1% та 0,3%). В Індії індекс Nifty 50 впав на 0,4% через посилення торговельних ризиків у відносинах із США.

Таким чином, азійські ринки опинилися під подвійним ударом – від жорсткої торговельної політики Вашингтона та невпевненості навколо майбутнього розвитку технологічного сектору.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про введення нових торговельних бар’єрів. Зокрема, з 1 жовтня почне діяти 100% мито на імпортні лікарські препарати, якщо виробник не має власних виробничих потужностей у Сполучених Штатах.