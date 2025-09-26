Биржи начали реагировать на тарифный удар Трампа по фармацевтике и падение техногигантов

Большинство фондовых площадок Азии завершают недельные торги в минусе. Наибольшие потери понес фармацевтический сектор после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлины на импорт брендированных и запатентованных лекарств. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.

Детали

Давление на рынки усилило и снижение котировок технологических компаний, в частности тех, что работают в сфере искусственного интеллекта и производства микрочипов.

Новые торговые барьеры, которые начнут действовать с 1 октября, угрожают ключевым азиатским экспортерам. Теряют в цене акции Samsung Biologics и WuXi Biologics, которые просели на 1,7–4%.

Трамп подписал соглашение о переходе соцсети TikTok под контроль бизнеса США

В минусе также оказалась японская Daiichi Sankyo (–1,9%), а индийские Sun Pharma и Dr. Reddy’s подешевели соответственно на 0,6% и 2,4%. Эксперты предупреждают: хоть генерики из Индии вероятно не попадут под новые тарифы, но сам факт таможенного давления повышает неопределенность в секторе.

Падение американских техногигантов вызвало цепную реакцию в Азии. Особенно пострадали компании, работающие с AI и полупроводниками, на фоне опасений о "пузыре" в отрасли. Сообщение Wall Street Journal о намерении Вашингтона уменьшить зависимость от импорта чипов обвалило акции южнокорейских производителей SK Hynix и Samsung Electronics на 3–6%.

Тайваньский гигант TSMC также потерял около 2%. Китайские и гонконгские Xiaomi, Alibaba, Tencent откатились тоже, котировки Xiaomi упали на 5%, несмотря на повышенный прогноз от Goldman Sachs.

Премьер Китая встретился с главами крупных корпораций США в Нью-Йорке - Bloomberg

Япония выделяется из региона. Единственным исключением стал японский рынок: индексы Nikkei 225 и TOPIX выросли на 0,1% и 0,6%. Причина – слабые показатели инфляции в Токио, которые укрепили ожидания, что Банк Японии не будет спешить с повышением ставок. Это поддержало экспортно-ориентированные компании и помогло рынку удержаться вблизи рекордных уровней.

Индекс KOSPI в Сеуле стал аутсайдером дня, снизившись на 2,1%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,8%, а китайские Shanghai Composite и CSI 300 потеряли от 0,3% до 0,5%.

Политика Трампа ослабляет влияние США в Юго-Восточной Азии, Китай же крепнет - Bloomberg

В то же время австралийский ASX 200 и сингапурский Straits Times продемонстрировали осторожный рост (на 0,1% и 0,3%). В Индии индекс Nifty 50 упал на 0,4% из-за усиления торговых рисков в отношениях с США.

Таким образом, азиатские рынки оказались под двойным ударом – от жесткой торговой политики Вашингтона и неуверенности вокруг будущего развития технологического сектора.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых торговых барьеров. В частности, с 1 октября начнет действовать 100% пошлина на импортные лекарственные препараты, если производитель не имеет собственных производственных мощностей в Соединенных Штатах.