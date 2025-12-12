174 бойових зіткнення на фронті за добу: ЗСУ знищили один літак та 253 БПЛА - Генштаб

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 9946 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 22836 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 31434 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 29126 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 31212 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 41990 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 21436 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21595 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17101 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17212 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ11 грудня, 21:17 • 4818 перегляди
Зеленський розглядає проведення референдуму щодо Донбасу на тлі тиску США - Bloomberg11 грудня, 23:00 • 3186 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 7198 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України03:58 • 5738 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 7554 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 41990 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 48729 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 49304 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 60120 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 60740 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Хакан Фідан
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Венесуела
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 30617 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 33054 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 38407 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 34500 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 42891 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Економіст (журнал)
FIFA (серія відеоігор)

174 бойових зіткнення на фронті за добу: ЗСУ знищили один літак та 253 БПЛА - Генштаб

Київ • УНН

 • 42 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення. Противник завдав 1 ракетний та 38 авіаційних ударів, здійснив 4524 обстріли, залучивши 4485 дронів-камікадзе.

174 бойових зіткнення на фронті за добу: ЗСУ знищили один літак та 253 БПЛА - Генштаб

Впродовж минулої доби на лінії фронту зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

11 грудня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Спірне, Червона Гірка, Реутинці Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Придорожнє Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БПЛА російських загарбників.

Ситуація на лінії фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 11 разів. Намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворожі підрозділи здійснили 18 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, літак, 253 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, дві ракети, дві одиниці спеціальної та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 12 грудня російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, пошкодивши об'єкт енергетичної інфраструктури, складські приміщення, адмінбудівлю та гараж.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Одеса