174 боевых столкновения на фронте за сутки: ВСУ уничтожили один самолет и 253 БПЛА - Генштаб

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 9874 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 22766 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 31353 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 29081 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31170 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 41923 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21419 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21592 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17100 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 17211 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
92%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ11 декабря, 21:17 • 4666 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 3054 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 7038 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 5578 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 7382 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 41923 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 48687 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 49267 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 60082 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 60705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Хакан Фидан
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Венесуэла
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 30565 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 33028 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 38383 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 34473 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 42869 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ЧатГПТ
The Economist
FIFA (серия видеоигр)

174 боевых столкновения на фронте за сутки: ВСУ уничтожили один самолет и 253 БПЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения. Противник нанес 1 ракетный и 38 авиационных ударов, совершил 4524 обстрела, задействовав 4485 дронов-камикадзе.

174 боевых столкновения на фронте за сутки: ВСУ уничтожили один самолет и 253 БПЛА - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 174 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

11 декабря противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4524 обстрела, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4485 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Спорное, Красная Горка, Реутинцы Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Ситуация на линии фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений – враг пытался идти вперед в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили штурмовое действие противника в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодязи, Заречное и в сторону Кармазиновки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении вражеские подразделения совершили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Январское, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, самолет, 253 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две ракеты, две единицы специальной и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 12 декабря российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Одесса