174 боевых столкновения на фронте за сутки: ВСУ уничтожили один самолет и 253 БПЛА - Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 174 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

11 декабря противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4524 обстрела, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 4485 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Спорное, Красная Горка, Реутинцы Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Ситуация на линии фронта выглядит так:

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник совершил 145 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений – враг пытался идти вперед в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили штурмовое действие противника в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодязи, Заречное и в сторону Кармазиновки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении вражеские подразделения совершили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Январское, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степное, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, самолет, 253 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, две ракеты, две единицы специальной и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 12 декабря российские войска массированно атаковали Одесский район ударными беспилотниками, повредив объект энергетической инфраструктуры, складские помещения, админздание и гараж.