156 боїв за добу: ЗСУ відбили масовані штурми росіян на Покровському та Слобожанському напрямках
Київ • УНН
Протягом 10 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, всі спроби прориву російських військ відбито. Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 59 атак.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом 10 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Російські війська активно атакували позиції українських захисників, але всі спроби прориву було відбито. Про це Генштаб повідомляє у вечірньому зведенні, пише УНН.
Деталі
За даними штабу, ворог завдав одного ракетного та 14 авіаударів, застосувавши 2 ракети та 30 керованих авіабомб, а також використав понад 2 200 дронів-камікадзе. Українські населені пункти і позиції оборонців зазнали понад 3 400 обстрілів.
Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 59 атак, але були зупинені. Лише на цій ділянці фронту ліквідовано 66 окупантів і ще 64 поранено, знищено 15 дронів та 11 одиниць техніки.
рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено10.11.25, 09:43 • 8460 переглядiв
На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав – наші захисники зупинили всі спроби противника.
Активні бойові дії тривали також біля Вовчанська, Куп’янська, Костянтинівки, Гуляйполя та на лівому березі Дніпра. На більшості напрямків противник не досяг успіху.
У центральному військовому окрузі рф нарахували понад 600 загиблих через хаос, антисанітарію і наркотики - ГУР10.11.25, 09:16 • 5832 перегляди