156 боїв за добу: ЗСУ відбили масовані штурми росіян на Покровському та Слобожанському напрямках

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10378 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26218 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34636 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51767 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33601 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50083 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41113 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51769 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45638 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50084 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41114 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5360 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29929 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35198 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60899 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136876 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

156 боїв за добу: ЗСУ відбили масовані штурми росіян на Покровському та Слобожанському напрямках

Київ • УНН

 • 13051 перегляди

Протягом 10 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, всі спроби прориву російських військ відбито. Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 59 атак.

156 боїв за добу: ЗСУ відбили масовані штурми росіян на Покровському та Слобожанському напрямках

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що протягом 10 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Російські війська активно атакували позиції українських захисників, але всі спроби прориву було відбито. Про це Генштаб повідомляє у вечірньому зведенні, пише УНН.

Деталі

За даними штабу, ворог завдав одного ракетного та 14 авіаударів, застосувавши 2 ракети та 30 керованих авіабомб, а також використав понад 2 200 дронів-камікадзе. Українські населені пункти і позиції оборонців зазнали понад 3 400 обстрілів.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 59 атак, але були зупинені. Лише на цій ділянці фронту ліквідовано 66 окупантів і ще 64 поранено, знищено 15 дронів та 11 одиниць техніки.

рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено10.11.25, 09:43 • 8460 переглядiв

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Соснівка, Вороне, Орестопіль, Єгорівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районі Приморського. Ворог успіху не мав – наші захисники зупинили всі спроби противника.

Активні бойові дії тривали також біля Вовчанська, Куп’янська, Костянтинівки, Гуляйполя та на лівому березі Дніпра. На більшості напрямків противник не досяг успіху.

У центральному військовому окрузі рф нарахували понад 600 загиблих через хаос, антисанітарію і наркотики - ГУР10.11.25, 09:16 • 5832 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Збройні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
Гуляйполе
Україна
Куп'янськ