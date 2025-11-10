рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено

росія вночі атакувала Україну двома ракетами "Кинджал", 5 ракетами С-300/С-400 та 67 дронами, 52 з останніх знешкоджено, інформація щодо ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 листопада (з 18:30 9 листопада) ворог атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили