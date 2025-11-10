рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено

$41.960.02
19:55 • 10563 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26734 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35022 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52330 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33865 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50389 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41395 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22947 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24857 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26283 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18628 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11177 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17478 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9336 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5862 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52330 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45854 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50389 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41395 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94129 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5936 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30008 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35272 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60973 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136960 перегляди
рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 8460 перегляди

Росія атакувала Україну вночі двома ракетами "Кинджал", п'ятьма ракетами С-300/С-400 та 67 дронами. З них 52 безпілотники були знешкоджені Силами оборони України.

рф атакувала Україну двома "Кинджалами" і ще 5 ракетами, 52 з 67 дронів знешкоджено

росія вночі атакувала Україну двома ракетами "Кинджал", 5 ракетами С-300/С-400 та 67 дронами, 52 з останніх знешкоджено, інформація щодо ракет уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 листопада (з 18:30 9 листопада) ворог атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл., 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння/влучання не надходили

- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Кількість боїв за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту10.11.25, 08:19 • 6770 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Курськ
Курська область
Ракетна система С-400
Х-47М2 «Кинджал»
С-300
Крим
Україна