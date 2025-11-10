рф атаковала Украину двумя "Кинжалами" и еще 5 ракетами, 52 из 67 дронов обезврежены

россия ночью атаковала Украину двумя ракетами "Кинжал", 5 ракетами С-300/С-400 и 67 дронами, 52 из последних обезврежены, информация по ракетам уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 ноября (с 18:30 9 ноября) враг атаковал двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл., 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Курской обл., а также 67 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Брянск - рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым, около 40 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на востоке, юге и в центре страны. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 9 локациях. Информация по ракетам уточняется. Данные о падении/попадании не поступали