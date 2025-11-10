ukenru
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Количество боев за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

Киев • УНН

За минувшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений, что на треть больше, чем днем ранее. Более трети этих столкновений пришлись на Покровское направление.

Количество боев за минувшие сутки выросло на треть по сравнению с днем ранее - до 265, более трети из них остаются на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3469 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 2452 дронов-камикадзе.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и три другие важные цели противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 159 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Сентябрьское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблокового и Ровнополья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Более тысячи солдат и 57 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки10.11.25, 07:18

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина