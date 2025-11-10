Количество боев за сутки выросло на треть: Генштаб обновил карту

Количество боев за минувшие сутки выросло на треть по сравнению с днем ранее - до 265, более трети из них остаются на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 10 ноября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 265 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес один ракетный и 35 авиационных ударов, применил пять ракет, сбросил 104 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3469 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 2452 дронов-камикадзе.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и три другие важные цели противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 159 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 26 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений.

На Краматорском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 97 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Мирноград, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 27 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Сентябрьское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблокового и Ровнополья.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного и в сторону Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

