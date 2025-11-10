156 боев за сутки: ВСУ отбили массированные штурмы россиян на Покровском и Слобожанском направлениях
Киев • УНН
В течение 10 ноября на фронте произошло 156 боевых столкновений, все попытки прорыва российских войск отбиты. Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где россияне совершили 59 атак.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение 10 ноября на фронте произошло 156 боевых столкновений. Российские войска активно атаковали позиции украинских защитников, но все попытки прорыва были отбиты. Об этом Генштаб сообщает в вечерней сводке, пишет УНН.
Детали
По данным штаба, враг нанес один ракетный и 14 авиаударов, применив 2 ракеты и 30 управляемых авиабомб, а также использовал более 2 200 дронов-камикадзе. Украинские населенные пункты и позиции защитников подверглись более 3 400 обстрелам.
Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где россияне совершили 59 атак, но были остановлены. Только на этом участке фронта ликвидировано 66 оккупантов и еще 64 ранены, уничтожено 15 дронов и 11 единиц техники.
рф атаковала Украину двумя "Кинжалами" и еще 5 ракетами, 52 из 67 дронов обезврежены10.11.25, 09:43 • 7290 просмотров
На Александровском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Сосновка, Вороне, Орестополь, Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Приморского. Враг успеха не имел – наши защитники остановили все попытки противника.
Активные боевые действия продолжались также возле Волчанска, Купянска, Константиновки, Гуляйполя и на левом берегу Днепра. На большинстве направлений противник не достиг успеха.
В центральном военном округе рф насчитали более 600 погибших из-за хаоса, антисанитарии и наркотиков - ГУР10.11.25, 09:16 • 5516 просмотров