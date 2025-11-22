112 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

$42.150.00
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
16:29 • 4160 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
14:45 • 8154 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 11653 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 11688 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 15107 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 18247 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 20613 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26888 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41965 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 20858 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 16830 перегляди
Друг віцепрезидента: Трамп призначив нового спецпредставника на тлі просування мирного плану - ЗМІ22 листопада, 08:35 • 3406 перегляди
Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану22 листопада, 09:10 • 9182 перегляди
"Мало гнучкості": FT дізналося деталі переговорів Дрісколла з європейськими послами у Києві на тлі ультиматуму щодо мирного плану22 листопада, 09:48 • 4682 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 46477 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 37350 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 44853 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 51546 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 49232 перегляди
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 16854 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 20885 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 46481 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 42096 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 56377 перегляди
112 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, атакуючи поблизу Вовчанська та інших населених пунктів.

112 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 112 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одинадцять атак загарбників, три боєзіткнення тривають. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 62 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили одну ворожу атаку, ще одне бойове зіткнення триває. Противник атакує поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири ворожі атаки в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська. Дотепер тривають ще два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку відбулося два бойові зіткнення поблизу населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку росіяни сім разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Серебрянки та Дронівки. Сили оборони зупинили шість атак противника, одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку наразі триває одне бойове зіткнення у напрямку населеного пункту Костянтинівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка, Щербинівка, Яблунівка та у напрямку населеного пункту Миколайпілля. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку 21 раз протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне та Філія. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку агресор 13 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Соснівка, Вербове, Привільне, Березове, Степове, Красногірське та Злагода. Наразі Сили оборони ведуть бої у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили тринадцять атак окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Затишшя, Варварівка, Прилуки, Гуляйполе, Червоне, Малинівка, Високе. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Варварівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили ворога, який намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, проте Сили оборони успішно зупинили ворожі спроби.

армія рф за добу втратила 1 170 осіб та 74 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ22.11.25, 07:52

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Костянтинівка
Куп'янськ