армія рф за добу втратила 1 170 осіб та 74 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони України 21 листопада ліквідували та поранили 1170 російських окупантів. Також знищено 9 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин ворога.
За минулу добу, 21 листопада Сили оборони України вбили та поранили 1 170 російських окупантів, Також українські захисники знищили 9 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб;
- танків – 11 361 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од;
- артилерійських систем – 34 559 (+9) од;
- РСЗВ – 1 547 (+1) од;
- засоби ППО – 1 248 (+1) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од;
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 234 бойові зіткнення протягом доби, найскладніша ситуація поблизу Покровська. Росіяни завдали 25 авіаударів, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів.
ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський21.11.25, 23:50 • 2562 перегляди