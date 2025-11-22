$42.150.06
армія рф за добу втратила 1 170 осіб та 74 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Сили оборони України 21 листопада ліквідували та поранили 1170 російських окупантів. Також знищено 9 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин ворога.

армія рф за добу втратила 1 170 осіб та 74 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 21 листопада Сили оборони України вбили та поранили 1 170 російських окупантів, Також українські захисники знищили 9 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 163 440 (+1 170) осіб;
    • танків – 11 361 (+4) од;
      • бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од;
        • артилерійських систем – 34 559 (+9) од;
          • РСЗВ – 1 547 (+1) од;
            • засоби ППО – 1 248 (+1) од;
              • літаків – 428 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од;
                    • крилаті ракети – 3 981 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од;
                            • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              21 листопада Генштаб ЗСУ повідомив про 234 бойові зіткнення протягом доби, найскладніша ситуація поблизу Покровська. Росіяни завдали 25 авіаударів, залучили 1811 дронів-камікадзе та здійснили 2829 обстрілів.

                              ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський21.11.25, 23:50 • 2562 перегляди

                              Віта Зеленецька

