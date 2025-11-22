ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. Втрати росіян склали понад 13 тисяч убитими та пораненими.
Деталі
Генерал виступив у форматі відеозв’язку на засіданні європейського Військового комітету під головуванням генерала Шона Кленсі. Під час виступу Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті.
Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення
За його словами, усього, з початку широкомасштабного вторгнення, рф запустила понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед".
Головні цілі росіян - цивільна інфраструктура і житлові будинки, що призвело до жертв серед цивільного населення.
В результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими
Олександр Сирський також подякував за реалізацію ініціативи PURL. Генерал наголосив, що вона вкрай важлива для захисту українців і критичної інфраструктури, а також підтримки Сил оборони на фронті.
Нагадаємо
Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.
