ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський

21:58 • 1864 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13 • 11273 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 17491 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 20352 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 20039 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 25157 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16495 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17574 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16824 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 35641 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США

Ексклюзив

21 листопада, 16:05
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 25156 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 11:38
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 09:41
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo
21 листопада, 09:58
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo
21 листопада, 06:32
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo
20 листопада, 14:45
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн
19 листопада, 23:28
Техніка
Опалення
Дипломатка
Fox News
Шахед-136

ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. Втрати росіян склали понад 13 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ знищили 13 тисяч окупантів під час контрнаступу на Донбасі - Сирський

У період з серпня по жовтень цього року  українські Сили оборони здійснювали контрнаступ на Донбасі. В результати втрати росії склали понад 13 тисяч військових убитими та пораненими. Про це інформує головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Генерал виступив у форматі відеозв’язку на засіданні європейського Військового комітету під головуванням генерала Шона Кленсі. Під час виступу Сирський розповів про актуальну ситуацію на фронті.

Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення

- написав Сирський у своєму Telegram.

За його словами, усього, з початку широкомасштабного вторгнення, рф запустила понад 112 тисяч ударних безпілотників типу "Шахед".

Головні цілі росіян - цивільна інфраструктура і житлові будинки, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Головнокомандувача ЗСУ повідомив, що з кінця серпня по жовтень 2025 року Сили оборони провели контрнаступальні дії на Добропільському напрямку.

В результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 квадратних кілометрів на півночі від Покровська. Втрати росіян склали більш ніж 13 тисяч убитими та пораненими

- йдеться у дописі.

Олександр Сирський також подякував за реалізацію ініціативи PURL. Генерал наголосив, що вона вкрай важлива для захисту українців і критичної інфраструктури, а також підтримки Сил оборони на фронті.

Нагадаємо

Сили оборони Півдня України спростували інформацію про оточення українських підрозділів на Гуляйпільському напрямку та наявність загороджувальних загонів. Заявили, що ситуація складна, але зв'язок підтримується, логістика налагоджена, проводиться евакуація поранених та надається підсилення.

Центральна частина Покровська поступово переходить під контроль росіян: ворог закріплюється та облаштовує позиції 21.11.25, 22:42 • 1744 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Збройні сили України
Шахед-136
Олександр Сирський
Україна