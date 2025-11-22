ВСУ уничтожили 13 тысяч оккупантов во время контрнаступления на Донбассе - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.
В период с августа по октябрь этого года украинские Силы обороны осуществляли контрнаступление на Донбассе. В результате потери России составили более 13 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом информирует главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает УНН.
Подробности
Генерал выступил в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Клэнси. Во время выступления Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте.
Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения
По его словам, всего с начала широкомасштабного вторжения РФ запустила более 112 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед".
Главные цели россиян - гражданская инфраструктура и жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения.
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что с конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении.
В результате которых подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров к северу от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными
Александр Сырский также поблагодарил за реализацию инициативы PURL. Генерал подчеркнул, что она крайне важна для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также поддержки Сил обороны на фронте.
Напомним
Силы обороны Юга Украины опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и наличии заградительных отрядов. Заявили, что ситуация сложная, но связь поддерживается, логистика налажена, проводится эвакуация раненых и оказывается усиление.
