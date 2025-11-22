ВСУ уничтожили 13 тысяч оккупантов во время контрнаступления на Донбассе - Сырский

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3580 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12993 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18701 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21505 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20877 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25972 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16758 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17677 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16894 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36173 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18622 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25975 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36175 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17297 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32150 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46483 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48497 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61988 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

ВСУ уничтожили 13 тысяч оккупантов во время контрнаступления на Донбассе - Сырский

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными.

ВСУ уничтожили 13 тысяч оккупантов во время контрнаступления на Донбассе - Сырский

В период с августа по октябрь этого года украинские Силы обороны осуществляли контрнаступление на Донбассе. В результате потери России составили более 13 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом информирует главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Генерал выступил в формате видеосвязи на заседании европейского Военного комитета под председательством генерала Шона Клэнси. Во время выступления Сырский рассказал об актуальной ситуации на фронте.

Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Противник продолжает наносить удары по населенным пунктам Украины, объектам энергетической инфраструктуры и усиливает наступательные действия вдоль линии соприкосновения

- написал Сырский в своем Telegram.

По его словам, всего с начала широкомасштабного вторжения РФ запустила более 112 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед".

Главные цели россиян - гражданская инфраструктура и жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что с конца августа по октябрь 2025 года Силы обороны провели контрнаступательные действия на Добропольском направлении.

В результате которых подразделения рассекли наступательную группировку противника и освободили более 430 квадратных километров к северу от Покровска. Потери россиян составили более 13 тысяч убитыми и ранеными

- говорится в сообщении.

Александр Сырский также поблагодарил за реализацию инициативы PURL. Генерал подчеркнул, что она крайне важна для защиты украинцев и критической инфраструктуры, а также поддержки Сил обороны на фронте.

Напомним

Силы обороны Юга Украины опровергли информацию об окружении украинских подразделений на Гуляйпольском направлении и наличии заградительных отрядов. Заявили, что ситуация сложная, но связь поддерживается, логистика налажена, проводится эвакуация раненых и оказывается усиление.

Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль россиян: враг закрепляется и обустраивает позиции21.11.25, 22:42 • 2104 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Александр Сырский
Украина