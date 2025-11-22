Армия РФ за сутки потеряла 1170 человек и 74 единицы спецтехники - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 21 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 1170 российских оккупантов. Также украинские защитники уничтожили 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 163 440 (+1 170) человек;
- танков – 11 361 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед;
- РСЗО – 1 547 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 248 (+1) ед;
- самолетов – 428 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед;
- крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед;
- специальная техника – 4 002 (+0) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
21 ноября Генштаб ВСУ сообщил о 234 боевых столкновениях в течение суток, самая сложная ситуация вблизи Покровска. Россияне нанесли 25 авиаударов, задействовали 1811 дронов-камикадзе и совершили 2829 обстрелов.
